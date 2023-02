Murió el reconocido musico y compositor Burt Bacharach

Burt Bacharach, el musico y compositor enormemente influyente de docenas de éxitos como "Walk on By", "Do You Know the Way to San Jose", "Alfie", "Close to you", "I Say a Little Prayer" y "Raindrops Keep Fallin' on My Head", murió por causas naturales el miércoles en su casa de Los Ángeles, tenía 94. Su muerte fue anunciada hoy por su publicista a Associated Press.