Murió la documentalista Julia Reichert, ganadora del Oscar en 2020

Con un enfoque en los problemas de clase, la desigualdad de género, la raza y el impacto de la economía global en la clase media, y a menudo en el medio oeste de Estados Unidos, las películas de Reichert incluyeron nominaciones al Oscar como Union Maids (1976) Seeing Red: Stories of American Communs (1983, con Jim Klein) y The Last Truck: Closing of A GM Plant (2009, con Steven Bognar), la última película que documenta el cierre de una planta de GM en el suburbio de Moraine en Dayton.

El Oscar de la pareja llegó con American Factory, una mirada en profundidad a las ramificaciones económicas, sociales y los choques culturales cuando la planta abandonada de GM de The Last Truck fue reabierta por un multimillonario chino antisindical. La película ganó el Premio de la Academia al Mejor Largometraje Documental.

En una entrevista con WYSO el año pasado, Reichert dijo: “Crecí, llegué a la mayoría de edad en los años 60. Millones de nosotros vimos racismo, vimos la dominación estadounidense en todo el mundo. Imperialismo. Vio enormes desigualdades en cuanto a clases. Dijimos que el sistema no funciona y nos convertimos, en un sentido amplio, en revolucionarios. No es que quisiéramos atacar la Casa Blanca, pero realmente queríamos cambiar la sociedad”.