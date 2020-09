Empieza octubre y el teatro no da signos de retomar la actividad

Con octubre encima, mes en que las salas teatrales esperaban reabrir con 50% de público según lo planteado en su protocolo al Gobierno porteño, no hubo aún respuestas oficiales. El estado de situación llevó a decir a los dueños de salas del off, empresarios teatrales y directivos de teatros oficiales, “No news”, que a la inversa del dicho no son buenas sino malas noticias para el sector. Este diario consultó ayer a varios referentes del teatro y todos aseguran estar a la espera a la respuesta del sector púbico, que aún sigue estudiando la propuesta de AADET del protocolo.