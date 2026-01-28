Murió Adrián Bar, reconocido músico de la banda Orion's y autor de "Toda la noche hasta que salga el sol" + Seguir en









Junto a su hermano Ronan, fundó Orion’s Beethoven (luego simplemente Orion’s), una de las bandas pioneras del “rock sinfónico” en los años 70 en Argentina.

El reconocido músico murió a sus 73 años.

El músico Adrián Bar (cuyo apellido real era Briglia) murió a sus 73 años y dejó una huella imborrable en la historia del rock argentino. Sus cenizas serán arrojadas al mar en Santa Clara del Mar.

El lunes se conoció la muerte de Adrián Bar, histórico líder de Orion’s Beethoven. Según informó la productora Mandíbula, “está descansando en paz”.

Junto a su hermano Ronan, fundó Orion’s Beethoven (luego simplemente Orion’s), una de las bandas pioneras del “rock sinfónico” en los años 70. Su música cruzó la influencia de la música clásica, que heredó de sus padres, con la rebeldía del rock, y lo llevó a compartir escenario con leyendas como Luis Alberto Spinetta, Pappo y hasta grabar junto a Charly García.

Además de su trayectoria con Orion’s Beethoven y Orion's, integró Los TriciclosClos, grupo caracterizado por su impronta artística y teatral.

En 2025 editó su primer libro, “Bueno nada”, obra que reúne relatos, textos autobiográficos, poesía y letras de canciones.

Un himno que marcó a una generación Adrián Bar fue el responsable de uno de los himnos más recordados de los años 80: “Toda la noche hasta que salga el sol, tocando en una banda de rock and roll… sin parar”. Embed - Orion`s Toda la noche hasta que salga el sol "Toda la noche hasta que salga el sol", también conocida como "Hasta que salga el sol", es la quinta canción perteneciente al álbum Volando alto del grupo Orions lanzado en el año 1982. Este tema sería su primer y único éxito. Es gracias a esta canción, que el álbum vendió 100.000 copias en la Argentina. La canción fue presentada en el festival B.A.Rock IV de noviembre de ese mismo año con gran suceso y se convirtió en uno de los hits más emblemáticos de la banda, caracterizándose como uno de los pocos one hit wonder del rock argentino. "Toda la noche hasta que salga el sol" es en realidad un cover con la letra adaptada del tema "Drift Away" de Dobie Gray del año 1973.

