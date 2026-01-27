Agarrate Catalina vuelve a Buenos Aires para celebrar el Carnaval en Ciudad Konex + Seguir en









El conjunto continúa tendiendo puentes entre Uruguay y la Argentina, llevando el espíritu del Carnaval a cada escenario que pisa.

Vuelve la murga uruguaya en carnaval.

Después de sus tres noches históricas en Buenos Aires en diciembre, Agarrate Catalina anuncia su regreso a la Argentina para celebrar el fin de semana de Carnaval 2026 con una serie de presentaciones que combinan humor, crítica y la energía inconfundible de la murga uruguaya.

La gira comenzará el viernes 13 de febrero en el Club Rivadavia, dentro del marco de la Agenda Cultural 2026 de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, con entrada libre y gratuita.

El recorrido continuará el sábado 14 de febrero en el Festival Noches del Lunario, seguirá el domingo 15 de febrero en el Cosquín Rock, y culminará el martes 17 de febrero con una gran presentación en Ciudad Cultural Konex, en Buenos Aires, en el marco del feriado de Carnaval. Las entradas para esta fecha están disponibles a través del sitio oficial del Konex.

image Estas fechas marcan el esperado reencuentro de la murga con el público argentino, reafirmando su lugar como una de las expresiones más queridas y representativas del cancionero rioplatense.

El presente de Agarrate Catalina Recientemente, Agarrate Catalina fue parte del prestigioso Festival Medio y Medio en Uruguay, donde compartió escenario con León Gieco en una noche memorable. El evento contó con la presencia de grandes figuras de la música y la cultura, entre ellas Charly García, quien asistió especialmente para disfrutar del show, generando un clima de profunda emoción y celebración artística.

