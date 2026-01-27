The Lumineers vuelve a la Argentina: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









El grupo liderado por Wesley Schultz y Jeremiah Fraites promete una noche cargada de emoción, grandes canciones y una puesta en escena a la altura de su presente artístico.

The Lumineers, una de las bandas más influyentes y convocantes del folk contemporáneo, confirma su regreso a la Argentina con un show muy esperado el 29 de abril en el Estadio Malvinas Argentinas.

Reconocidos por su potencia en vivo, su cercanía con el público y un repertorio que ya es parte del cancionero popular global, el grupo liderado por Wesley Schultz y Jeremiah Fraites promete una noche cargada de emoción, grandes canciones y una puesta en escena a la altura de su presente artístico.

Cómo y dónde conseguir las entradas para The Lumineers en Argentina La venta general de entradas comenzará el viernes 30 de enero a las 10:00 horas y estará disponible exclusivamente a través de allaccess.com.ar.

IMG_6368 Formados en Denver, Colorado, The Lumineers construyeron su camino desde la autogestión y los shows en pequeños clubes hasta convertirse en una de las bandas más queridas a nivel mundial. Su salto internacional llegó en 2012 con “Ho Hey”, single de su álbum debut homónimo, que alcanzó el puesto #2 del Billboard 200, obtuvo certificaciones multiplatino y les valió nominaciones a los premios GRAMMY, incluyendo Best New Artist. Desde entonces, su crecimiento fue constante y sostenido.

Su segundo álbum, Cleopatra, debutó #1 en Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, consolidando su popularidad global y dando lugar a clásicos como “Ophelia”, canción que supera ampliamente el billón de reproducciones en Spotify. En 2019, la banda profundizó su costado más conceptual con III, un trabajo aclamado por la crítica que volvió a liderar los rankings alternativos con “Gloria”. Más recientemente, BRIGHTSIDE reafirmó su vigencia con un sonido expansivo y directo, alcanzando nuevamente el top ten en los principales mercados y sumando nuevos #1 en los charts de Alternative y Adult Alternative.

Su último tour fue un verdadero hito: más de 1.1 millones de tickets vendidos en 120 ciudades de 29 países, incluyendo shows históricos en estadios como Coors Field en Denver y Wrigley Field en Chicago, donde la banda rompió récords de asistencia y recaudación. Ese espíritu épico y emocional es el que The Lumineers trasladan a cada una de sus presentaciones, combinando momentos íntimos con explosiones colectivas que convierten cada show en una experiencia inolvidable. A lo largo de los años, The Lumineers también han fortalecido su prestigio artístico a través de colaboraciones con figuras clave de la música actual como P!nk, Zach Bryan, Noah Kahan y James Bay, ampliando su universo sonoro sin perder la identidad que los define. Su regreso a Buenos Aires se inscribe en ese presente sólido y maduro, con una banda en pleno dominio de su propuesta. El show en el Estadio Malvinas Argentinas será una oportunidad única para reencontrarse con una de las bandas más importantes de la escena internacional, cantar himnos que marcaron a toda una generación y vivir una noche donde la música, la emoción y la conexión con el público serán protagonistas absolutos.

