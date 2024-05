Murió Al Ruddy, productor ganador del Oscar por El Padrino y Million Dollar Baby

Teller dijo en un comunicado: “Fue un honor y un privilegio interpretar a Al en The Offer. Al vivió una vida con la que la mayoría sólo podía soñar y que todos envidiarían”.

Como único productor de El Padrino, Ruddy se llevó a casa el Oscar a la Mejor Película en la 45ª edición de los Premios de la Academia, allí Clint Eastwood le entregó el premio. 32 años después Ruddy y Eastwood ganaron juntos el premio a Mejor Película por producir Million Dollar Baby, una película que también obtuvo premios Oscar por actuación para Hilary Swank y Morgan Freeman, así como una nominación a dirección para Eastwood.

"Era un gran amigo mío y lo extrañaré profundamente", dijo Eastwood en un comunicado el martes. Swank añadió: “Fue el mejor momento trabajando con [Al]. Siempre será una leyenda en mi libro y en el de todos”.

Al Pacino reflexionó: “Al Ruddy fue absolutamente hermoso para mí todo el tiempo en El Padrino; Incluso cuando ellos no me querían, él me quería. Me dio el regalo del aliento cuando más lo necesitaba y nunca lo olvidaré”.