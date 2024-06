Murió Donald Sutherland a los 88 años, el actor de los "Juegos del Hambre"

En algunos de sus papeles más conocidos, perfeccionó una interpretación lacónica, irónica y sumamente seria como el investigador de asesinatos aficionado y sereno John Klute, frente a la aterrorizada y errática prostituta Bree Daniels (Jane Fonda) en Klute ; como Hawkeye Pierce en la película MASH , donde actuó frente al recortado Trapper John (Elliott Gould); y en Don't Look Now (N. del T.: no mires ahora ) de Nicolas Reog , como el escéptico John Baxter, que no cree en las afirmaciones de su esposa Laura (Julie Christie) de que su hija recientemente muerta está tendiéndoles la mano desde el otro lado.

Quién es Donald Sutherland y sus películas más destacadas

Nacido el 17 de julio de 1935 en Saint John, New Brunswick, Canadá, Donald Sutherland acumuló unos 200 créditos cinematográficos y televisivos a lo largo de más de 60 años, desde apariciones especiales en episodios de series de los años 60 como Suspense, The Avengers, Court Martial y The Odd Man. al drama de Paramount+ del año pasado, Bass Reeves. Su gran oportunidad en el cine llegó con el drama de la Segunda Guerra Mundial de 1967 de Robert Aldrich, repleto de estrellas, The Dirty Dozen, interpretando a Vernon Pinkley junto a Lee Marvin, Ernest Borgnine, Charles Bronson, George Kennedy, Telly Savalas y otros. Un éxito en los cines, sigue siendo una película de guerra estadounidense fundamental.

Su siguiente gran papel fue el del capitán Benjamin Franklin “Hawkeye” Pierce en la comedia dramática sobre la Guerra de Corea de 1970, MASH , de Robert Altman . La película alternativamente desgarradora y hilarante obtuvo cinco nominaciones al Oscar, incluida la de Mejor Película, ganando por el mordaz guión de Ring Lardner Jr., e impulsó la serie de CBS de 1972-83 en la que Alda Alda interpretó a Hawkeye.

losjuegos.png Donald Sutherland en los "Juegos del Hambre"

Sutherland siguió con otra película de guerra repleta de estrellas, Kelly's Heroes (1970), en la que interpretó al sargento Oddball junto a Clint Eastwood, Don Rickles, Savalas y otros. Eso lo llevó a quizás su papel más estelar, en el drama criminal de Alan J. Pakula de 1971 Klute . Protagonizó junto a Fonda el papel del detective neoyorquino John Klute, que es contratado para encontrar a un ejecutivo de una compañía química que ha desaparecido. Fonda ganó su primer Oscar por el papel, y Andy Lewis y Dave Lewis fueron nominados por su guion original.

La siguiente gran película de Sutherland fue el thriller psicológico Don't Look Now de Nicolas Roeg, al que siguió la comedia de espionaje internacional de 1974 S*P*Y*S , volviendo a formar equipo con Gould, y Day of the Locust de 1975, ambientada en Hollywood . Protagonizada por William Atherton, Karen Black y Burgess Meredith, interpretó al contador Homer Simpson, quien codicia a la aspirante a actriz de Black, Faye Greener.

Con su carrera cinematográfica en pleno apogeo, Sutherland protagonizó otra película de guerra de renombre en The Eagle Has Landed (1976), con Michael Caine y Robert Duvall, y luego tuvo un pequeño papel en la farsa de 1977 dirigida por John Landis The Kentucky. Fried Movie, escrita por el futuro Airplane! los cineastas David Zucker, Jim Abrahams y Jerry Zucker.

Sutherland ganó un Globo de Oro por la película para televisión Path to War, un premio Emmy y un Globo de Oro por su actuación en la miniserie Citizen X. Sus extensos créditos televisivos también incluyen The Undoing, Trust, Dirty Sexy Money y Los pilares de la Tierra , entre muchos otros.

Sutherland tiene una esposa llamada Francine Racette; hijos Roeg, Rossif, Angus y Kiefer; hija Raquel; y cuatro nietos. La familia llevará a cabo el velatorio de manera privada.