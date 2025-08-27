Murió el actor Eusebio Poncela: dolor en el mundo del espectáculo

Eusebio Poncela falleció a los 79 años, en su Madrid natal. El recuerdo del actor del universo Almodóvar que se lució en la escena española.

El actor Eusebio Poncela falleció a sus 79 años, luego de que le diagnosticaran cáncer y el mundo del espectáculo está de luto por la partida del español. La noticia fue confirmada por la Academia de Cine de España a través de la red social X este miércoles. "En 2001 fue nominado en los Premios Goya a Mejor Actor Protagonista por la película Intacto", recordó la Academia.

Fue reconocido mundialmente por sus diversos trabajos en el teatro, en el cine y en la televisión. Protagonizó éxitos como La ley del deseo, las series Los gozos y las sombras, Las aventuras de Pepe Carvalho y Águila roja.

Su papel de José Sirgado en la película Arrebato, lo disparó el estrellato de su carrera profesional y le mereció además, el reconocimiento de la crítica.

Su carrera profesional inició con el papel de Néstor en "La semana del asesino", un vecino que seduce al personaje principal. Luego, su encarnación en "Arrebato" fue muy importante para marcar su camino cinematográfico y en el mundo del espectáculo en general. Junto a Pedro Almodóvar asumió papeles en" Matador" y "La ley del deseo"donde asumió escenas de alto contenido sexual junto con Antonio Banderas.

"Los gozos y las sombras" fue el puntapié que necesitaba para terminar de despegar su carrera. Y "Martín (Hache)", la película que le valió un Cóndor de Plata.

Sin dudas será recordado como una persona a la que no le temía el pulso, como cuando aseguró ser censurado "por maricón, por pobre, por artista, por yonqui". Su vida no fue fácil, ya que tuvo una fuerte adicción a las drogas y se pudo recuperar tiempo después. "Caí en ello, como todo el mundo lo sabe. Yo la gocé y la sufrí, porque tuve que salir de ella solo, con un par de pelotas", había declarado en aquel momento.