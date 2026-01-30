De qué murió Catherine O'Hara, actriz de "Mi pobre angelito" + Seguir en









La noticia de su muerte no solo conmociona a Hollywood sino a millones de personas de todo el mundo.

Catherine O'Hara junto a Macaulay Culkin.

Catherine O'Hara, conocida por sus papeles en películas como Mi pobre angelito y series como Schitt's Creek, murió a los 71 años. La noticia de la muerte de O’Hara no solo conmociona a Hollywood sino a millones de personas de todo el mundo.

A través del clásico de Mi pobre angelito (1990) y su secuela fue un éxito global que resurge todos los años en época navideña la actriz se convirtió en una cara familiar para todos. Allí O'Hara interpretó a Kate McCallister, la madre del pequeño Kevin (Macaulay Culkin) que desafía a un torpe par de ladrones cuando, accidentalmente, sus padres lo olvidan en casa.

De qué murió Catherine O'Hara El manager de la actriz confirmó al portal Variety que la actriz murió en su casa de Los Ángeles hoy (30 de enero) luego de una breve enfermedad. A O'Hara le sobreviven su esposo Bo Welch y sus hijos Matthew y Luke.

O'Hara experimentó un resurgimiento profesional a los 60 años, comenzando con su papel como Moira Rose, ama de casa que se hizo pobre en la comedia de la CBC Schitt's Creek, donde actuó junto a Eugene, Dan Levy y Annie Murphy. Ganó su segundo Emmy por Schitt's Creek, lo que la impulsó a otros papeles importantes en televisión, como The Last of Us de HBO y The Studio de Apple TV. En esta última, O'Hara interpretó a una histórica ejecutiva de Hollywood que fue marginada por su estudio. Recientemente comenzó el rodaje de la segunda temporada de la comedia de Seth Rogen.

Los papeles recientes de O'Hara también incluyen la secuela Beetlejuice Beetlejuice, en la que repitió su papel de Delia Deetz, y la película de acción de Apple Argylle.

