Patrick Stewart podría retirarse de la actuación tras ser parte de la película "Avengers: Doomsday"

Avengers: Doomsday podría ser el último papel actoral en la carrera de Patrick Stewart . La película se estrenará en cines en diciembre de 2026 y contará con el regreso de Robert Downey Jr. al Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), esta vez en el papel del supervillano Doctor Doom.

Los Vengadores, los wakandianos, los Cuatro Fantásticos, los Nuevos Vengadores y los X-Men originales se unirán para enfrentarse al Doctor Doom en la película, y entre ellos estarán Stewart como Charles Xavier, alias Profesor X, y Magneto, interpretado por Ian McKellen .

Ahora se ha informado que Stewart, de 85 años, dejará la actuación una vez finalizada la película. Como se comentó en el programa de Kristian Harloff el 3 de noviembre, Stewart supuestamente "habrá terminado con la actuación" y se retirará tras el estreno de Doomsday.

Stewart es uno de los actores más respetados de su generación. Estudió en la Royal Shakespeare Company y se labró una reputación como actor de teatro, obteniendo dos premios Olivier. Alcanzó nuevas cotas de fama interpretando a Jean-Luc Picard en Star Trek: La Nueva Generación desde 1987 hasta 1994, retomando el papel en la serie derivada de 2020.

Interpretó al Profesor X en la trilogía original de películas de X-Men de Fox, desde el año 2000 hasta el 2006, y después de la adquisición de Fox por parte de Disney, se convirtió en parte del MCU, apareciendo en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura de 2022.

Doomsday será la película número 39 del UCM y la quinta película de los Avengers, y contará con el regreso de los directores Anthony y Joe Russo, quienes también dirigieron Infinity War y Endgame, entre otros títulos del UCM.

Chris Hemsworth, Anthony Mackie y Paul Rudd volverán como Thor, Capitán América y Ant-Man respectivamente, al igual que Letitia Wright como Shuri, alias Pantera Negra, y Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn traerán a sus personajes de los Cuatro Fantásticos al mundo de los Vengadores.

Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Lewis Pullman y David Harbour también formarán parte de la película como los Nuevos Vengadores, tal como se estableció en Thunderbolts* a principios de este año.