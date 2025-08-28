Ayelén Paleo: su vida lejos de los escándalos y la complicada situación de su mamá detenida por liderar una red de prostitución







Vedette y bailarina tiempo atrás, Ayelén Paleo se alejó de los medios y construyó un nuevo perfil personal. La detención de su madre la pone nuevamente en el centro de atención.

Lejos de los escenarios, Ayelén Paleo construyó una imagen formal ligada al mundo inmobiliario. Instagram Ayelén Paleo

Ayelén Paleo volvió a estar envuelta en un escándalo al igual que en sus épocas de vedette. Claro que esta vez no es ella la protagonista, ni se trata de cuestiones de cartel: su madre, Elizabeth Rodrigo, está detenida, acusada de formar parte de una red de prostitución. En medio del drama familiar, el nombre de la exvedette devenida en empresaria resuena en los medios como años atrás.

Rodrigo resultó detenida luego de un megaoperativo realizado por la policía en el que desbarataron una red de trata con fines de explotación sexual y liberaron a doce mujeres víctimas de un perverso sistema de engaños. La madre de Paleo fue sindicada como la fotógrafa de la banda y responsable del armado de los books de las chicas y de la logística de la red.

madre-ayelen-paleo-trata-personas Ayelén Paleo junto a su mamá, Elizabeth Rodrigo: la mujer se encuentra detenida, acusada de ser parte de una red de trata de mujeres con fines de prostitución.

A qué se dedidca Ayelén Paleo en la actualidad Ayelén Paleo supo ser parte del mundillo del espectáculo y alimentar polémicas en programas de televisión con declaraciones picantes y amoríos osados. Sin embargo, Ayelén decidió alejarse poco a poco de los medios y construir una nueva imagen en donde claramente lo estético tiene que ver, pero lejos de la exposición pública a la que estaba acostumbrada.

Paleo entonces decidió hacer foco en su entrenamiento físico y en las redes sociales. Allí logró insertarse de manera adecuada en la era digital y construyó una comunidad con rutinas de ejercicio y consejos de su vida fit. Además, presta servicios como entrenadora de manera presencial y virtual.

La nueva vida de Ayelén Paleo Chica fit: Ayelén es instructora personal y creó una comunidad de seguidores en sus redes sociales. Instagram Ayelén Paleo En paralelo y junto con su hermano fundó OnLevel Group una empresa de asesoramiento inmobiliario. Pero el alejamiento de Paleo con los líos mediáticos no duró mucho, ya que volvió a estar en el ojo de la tormenta por la acusación que recibió su madre. La grave acusación que enfrenta la mamá de Ayelén Paleo Elizabeth Rodrigo, madre de Ayelén Paleo, fue detenida tras ser acusada de formar parte de una red de prostitución de mujeres. Martillera pública, corredora inmobiliaria y fotógrafa, Rodrigo actualmente era la encargada de la organización logística de la banda y se ocupaba de las muestras fotográficas del negocio clandestino. De hecho, se cree que el material que ellla producía se publicaba en sitios de pornografía. Con la ilusión y la falsa promesa de un empleo en el rubro doméstico, la red en la que estaba involucrada la madre de Paleo llamabanla atención de muchas mujeres a las que después obligaban a prostituirse en departamentos que utilizaban como el sitio de encuentro, con sedes en La Plata, Bahía Blanca, La Pampa y Santa Fe. ayelen-paleo-mama-red-de-trata Elizabeth Rodrigo junto a su hija Ayelén Paleo. Además de Rodrigo, otras tres mujeres fueron detenidas por la causa. Entre ellas, Noelia Elizabeth Ramos fue consiganada como la cabeza de la banda. Detrás de la fachada de un falso call center, Ramos agendaba los turnos en diferentes departamentos que alquilaban en distintas localidades y que cambiaban de manera alternada. La causa es investigada por la fiscal Cecilia Corfield, en tanto que las detenidas serán trasladadas a Buenos Aires para proceder con su indagatoria.

