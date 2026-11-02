Murió Juan Atkins, el artista que creó el techno de Detroit y cambió la historia de la música electrónica

El productor estadounidense tenía 64 años y sufrió un infarto en Ciudad de México, donde tenía previsto presentarse en el club YuYu.

Juan Atkins fue una de las figuras centrales en el nacimiento del techno de Detroit.

El productor estadounidense Juan Atkins , considerado uno de los fundadores del techno de Detroit, murió a los 64 años en Ciudad de México. El músico fue encontrado inconsciente en la habitación de su hotel durante la noche del 31 de octubre y falleció tras sufrir un infarto.

La noticia fue confirmada por su agencia, Greensmith Artists , y provocó repercusiones en la escena electrónica internacional. Kevin Saunderson, uno de sus colaboradores desde la juventud, lo recordó como un visionario que abrió el camino para otros artistas. La alcaldesa de Detroit, Mary Sheffield, también destacó su aporte a la cultura de la ciudad y cómo llevó un sonido nacido en espacios pequeños a escenarios de todo el mundo.

Nacido en Detroit en 1962 y criado en Belleville, Atkins tuvo contacto con la música desde chico. Su padre trabajaba como promotor de conciertos y sus primeros pasos fueron con la guitarra y el bajo, dentro de bandas de garage y funk. Sin embargo, a los 15 años compró su primer sintetizador, un Korg MS-10, y comenzó a explorar las posibilidades de los instrumentos electrónicos.

Durante su etapa escolar conoció a Derrick May y Kevin Saunderson , con quienes formó el grupo conocido como los “Tres de Belleville”. Los tres músicos afroamericanos desarrollaron una propuesta que mezclaba los ritmos del funk y el disco con la experimentación electrónica de bandas europeas como Kraftwerk y Yellow Magic Orchestra, además de influencias del house de Chicago.

El nombre techno surgió a partir de conceptos que Atkins había estudiado en una materia vinculada con los estudios del futuro. El productor tomó esas ideas sobre los cambios tecnológicos y las aplicó a una corriente musical que terminaría extendiéndose por todo el planeta.

Cybotron y Model 500, dos proyectos fundamentales

Uno de sus primeros grandes pasos llegó en 1980, cuando creó Cybotron junto a Richard Davis. El dúo publicó canciones como Alleys of Your Mind y lanzó en 1983 el álbum Enter, impulsado por el alcance de Clear. El tema vendió más de 50.000 copias dentro del circuito under y se convirtió en una referencia del género. Años más tarde, incluso fue sampleado por Missy Elliott en Lose Control.

Tras la separación de Cybotron en 1985, Atkins comenzó a trabajar bajo el nombre Model 500. Con ese alias publicó No UFO's, una de las composiciones más representativas del techno. También fundó Metroplex, un sello discográfico que funcionó como plataforma para distintos productores de Detroit.

A lo largo de las décadas siguientes, continuó publicando música con otros seudónimos, entre ellos Infiniti y Audio Tech. Además, desarrolló proyectos internacionales como Borderland, junto al productor alemán Moritz von Oswald.

El músico había reactivado Cybotron en 2023 y proyectaba nuevos lanzamientos y presentaciones en vivo.

La influencia de Detroit en su sonido

La música de Atkins estuvo profundamente conectada con la realidad social y económica de su ciudad. A fines de los años 70 y comienzos de los 80, Detroit atravesaba una crisis marcada por la desindustrialización y el deterioro de su estructura fabril.

En ese contexto, el músico transformó herramientas tecnológicas asociadas a la producción industrial en instrumentos de creación artística. Utilizó cajas de ritmo como la Roland TR-909 y secuenciadores para construir un sonido que se alejaba de la rutina de las fábricas y encontraba un nuevo espacio de expresión en las pistas de baile.

Su propuesta también estuvo influenciada por la ciencia ficción y el cyberpunk. En distintas entrevistas, Atkins explicó que sus composiciones tenían una intención social y buscaban generar reflexión, más allá del entretenimiento. Para él, el trabajo de un DJ y un productor también consistía en impulsar cambios e imaginar otros futuros.

Aunque el techno alcanzó una expansión internacional y encontró nuevos centros en ciudades como Berlín, Ámsterdam e Ibiza, la identidad sonora de Detroit permaneció como una de sus raíces fundamentales.

La muerte de Atkins llega después de que reactivara Cybotron en 2023, con planes de lanzar nuevo material y volver a los escenarios. Su trayectoria dejó una marca decisiva en la música electrónica y en las generaciones de artistas que encontraron en su obra un punto de partida.