Tristeza en el mundo de la música: murió Juan Marcelo, cantante del dúo Juan y Juan + Agregar ámbito en









La noticia sobre el fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

Juan Marcelo tenía 82 años.

Una triste noticia sacudió el mundo de la música popular argentina, Juan Marcelo, cantante y compositor que integró el recordado dúo Juan y Juan, falleció a sus 82 años.

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La noticia sobre el fallecimiento fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores a través de su cuenta de Facebook.

"Despedimos al cantante y compositor Juan Marcelo, cuya trayectoria estuvo estrechamente vinculada con la ficción televisiva argentina. Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento", indica el mensaje de la entidad.

La trayectoria de Juan Marcelo Nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, en 1944. Su nombre real era Enrique Raúl de Jesús. Junto a Juan Eduardo integró el dúo Juan y Juan, con el que alcanzó gran popularidad a través de canciones como "Balada para un gordo", "Bailando en una pata", "Un día de calor", "Hay que alegrar al corazón" y "Ahora que soy libre", éxitos que marcaron una época de la música popular argentina. Luego, Juan Marcelo desarrolló una extensa carrera como solista, compositor y productor musical.

Su colaboración con Alberto Migré tuvo un hito en la telenovela Rolando Rivas, taxista, donde sus composiciones, entre ellas la recordada "Yo te quiero, nos queremos ("Vivir enamorados)", acompañaron el romance protagonizado por Claudio García Satur y Soledad Silveyra.

Su trabajo musical también estuvo presente en las telenovelas Mi hombre sin noche, Dos a quererse y Piel naranja. En Amo y señor, protagonizada por Arnaldo André y Luisa Kuliok, compuso e interpretó "Eso me pasa por volar" y tuvo una participación en el elenco, en el papel de Adrián. También compuso e interpretó "Mi libertad, no", canción de presentación de "El infiel", popularmente conocida por su comienzo: "El amor es así". En cine participó junto a Juan Eduardo en El profesor patagónico, de Fernando Ayala, protagonizada por Luis Sandrini. Su recorrido cinematográfico incluyó además "Ritmo a todo color", de Máximo Berrondo, y "Cosa de locos", de Enrique Dawi.

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