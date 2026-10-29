Juan y Juan, el dúo de los 70 al que pertenecía Juan Marcelo y sus canciones más populares

El adiós a Juan Marcelo, la voz inconfundible que musicalizó la pantalla chica y los hogares de todo el país.

El compositor y cantante dejó una huella profunda en las cortinas musicales de las ficciones más vistas de la época.

El ambiente artístico argentino despidió con profundo pesar a Juan Marcelo , el recordado cantante y compositor que se ganó un lugar indiscutido en la memoria colectiva al conformar la mitad de la dupla Juan y Juan. Su música estuvo asociada a una época dorada de canciones que acompañaban los grandes romances de la TV durante los años 70.

La triste noticia se conoció a través de un comunicado emitido por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. La entidad se encargó de rendir homenaje a su extensa trayectoria y de remarcar el estrecho vínculo que su obra mantuvo con los dramaturgos y productores de la televisión nacional.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia del fallecimiento del cantante y compositor Juan Marcelo. El organismo envió sus condolencias a familiares y amistades: "Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular . Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento".

Ante la ausencia de un parte médico o de precisiones brindadas por su círculo íntimo en las horas posteriores a la noticia, los detalles en torno al cuadro de salud que atravesaba el artista no trascendieron públicamente . De este modo, la información oficial se centró en el reconocimiento a su vasta trayectoria dentro del medio artístico nacional.

El dúo nació a comienzos de los años 70 en la costa atlántica. Juan Marcelo (cuyo nombre real era Enrique Raúl de Jesús) y Juan Eduardo Carballo se conocieron como jóvenes músicos y llamaron la atención del productor Ricardo Kleinman, creador de Modart en la Noche, quien los propuso como dupla artística.

Con melodías simples, estribillos inmediatos y una dinámica en la que ambos alternaban las voces, lograron instalarse rápidamente en la radio, la televisión y los bailes populares. La expansión del proyecto traspasó fronteras, llevando sus discos a distintos puntos del continente y permitiéndoles representar a la Argentina en el Festival Latinoamericano de Nueva York, donde obtuvieron reconocimientos.

Tras su paso consagratorio en los 60 y 70, continuaron sus caminos por separado, aunque se reencontraron años más tarde para grabar canciones dedicadas a la asunción del papa Francisco.

Tras confirmarse la partida de su histórico compañero, Juan Eduardo Carballo lo despidió públicamente con un profundo y sentido mensaje: "Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última… tu mula se empacó. Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros. Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca, siempre juntos".

Sus canciones más populares

El repertorio de Juan y Juan dejó una huella imborrable en la cultura argentina, tanto en la música beat como en las cortinas musicales de las ficciones televisivas más exitosas de la pantalla chica:

“¿Hola, qué tal?” : Uno de sus primeros éxitos radiales, que formó parte de campañas publicitarias

: Uno de sus primeros éxitos radiales, que formó parte de campañas publicitarias “Balada para un gordo” : Un clásico recordado que interpretaron también en la gran pantalla junto a Luis Sandrini en la película El profesor patagónico

: Un clásico recordado que interpretaron también en la gran pantalla junto a Luis Sandrini en la película El profesor patagónico “Bailando en una pata” : Todo un himno festivo de los veranos en Mar del Plata durante aquella época

: Todo un himno festivo de los veranos en Mar del Plata durante aquella época “Ahora que soy libre”: Tema presentado en el Festival Latinoamericano de Nueva York, el cual recibió elogios y fue versionado internacionalmente por Engelbert Humperdinck