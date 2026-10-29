El ambiente artístico argentino despidió con profundo pesar a Juan Marcelo, el recordado cantante y compositor que se ganó un lugar indiscutido en la memoria colectiva al conformar la mitad de la dupla Juan y Juan. Su música estuvo asociada a una época dorada de canciones que acompañaban los grandes romances de la TV durante los años 70.
Juan y Juan, el dúo de los 70 al que pertenecía Juan Marcelo y sus canciones más populares
El adiós a Juan Marcelo, la voz inconfundible que musicalizó la pantalla chica y los hogares de todo el país.
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Tristeza en el mundo de la música: murió Juan Marcelo, cantante del dúo Juan y Juan
La triste noticia se conoció a través de un comunicado emitido por la Asociación Argentina de Actores y Actrices. La entidad se encargó de rendir homenaje a su extensa trayectoria y de remarcar el estrecho vínculo que su obra mantuvo con los dramaturgos y productores de la televisión nacional.
De qué murió Juan Marcelo
La Asociación Argentina de Actores y Actrices confirmó la noticia del fallecimiento del cantante y compositor Juan Marcelo. El organismo envió sus condolencias a familiares y amistades: "Sus canciones acompañaron telenovelas que forman parte de nuestra memoria popular. Nuestras condolencias a sus familiares y amistades en este triste momento".
Ante la ausencia de un parte médico o de precisiones brindadas por su círculo íntimo en las horas posteriores a la noticia, los detalles en torno al cuadro de salud que atravesaba el artista no trascendieron públicamente. De este modo, la información oficial se centró en el reconocimiento a su vasta trayectoria dentro del medio artístico nacional.
Juan y Juan, el dúo argentino de los 70
El dúo nació a comienzos de los años 70 en la costa atlántica. Juan Marcelo (cuyo nombre real era Enrique Raúl de Jesús) y Juan Eduardo Carballo se conocieron como jóvenes músicos y llamaron la atención del productor Ricardo Kleinman, creador de Modart en la Noche, quien los propuso como dupla artística.
Con melodías simples, estribillos inmediatos y una dinámica en la que ambos alternaban las voces, lograron instalarse rápidamente en la radio, la televisión y los bailes populares. La expansión del proyecto traspasó fronteras, llevando sus discos a distintos puntos del continente y permitiéndoles representar a la Argentina en el Festival Latinoamericano de Nueva York, donde obtuvieron reconocimientos.
Tras su paso consagratorio en los 60 y 70, continuaron sus caminos por separado, aunque se reencontraron años más tarde para grabar canciones dedicadas a la asunción del papa Francisco.
Tras confirmarse la partida de su histórico compañero, Juan Eduardo Carballo lo despidió públicamente con un profundo y sentido mensaje: "Cruzamos los Andes, los Pirineos, el Himalaya, el desierto de Atacama y las selvas de África juntos, pero justo en la última… tu mula se empacó. Todo lo hicimos juntos, sin tener la menor idea de cómo hacerlo. A los ponchazos, sin técnica ni conocimientos, pero con la fuerza de los ancestros. Sin vos nada va a ser igual. Te amaré el resto de mi vida. Más que nunca, siempre juntos".
Sus canciones más populares
El repertorio de Juan y Juan dejó una huella imborrable en la cultura argentina, tanto en la música beat como en las cortinas musicales de las ficciones televisivas más exitosas de la pantalla chica:
- “¿Hola, qué tal?”: Uno de sus primeros éxitos radiales, que formó parte de campañas publicitarias
- “Balada para un gordo”: Un clásico recordado que interpretaron también en la gran pantalla junto a Luis Sandrini en la película El profesor patagónico
- “Bailando en una pata”: Todo un himno festivo de los veranos en Mar del Plata durante aquella época
- “Ahora que soy libre”: Tema presentado en el Festival Latinoamericano de Nueva York, el cual recibió elogios y fue versionado internacionalmente por Engelbert Humperdinck
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"Un día de calor": Otro de los hits indiscutidos que consolidó la popularidad masiva de la dupla en radios y bailes de la época
- "Hay que alegrar al corazón": Una de las melodías más recordadas del repertorio con la que el dúo conquistó al público de todo el país
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