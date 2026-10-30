Diego Maradona cumpliría 66 años: la vida de astro representada en el cine y la música

En un nuevo aniversario del nacimiento del Diez, un repaso por películas y canciones dedicadas a su figura.

Un día como hoy, pero hace 66 años, nacía Diego Armando Maradona . Es bien sabido que su figura trascendió con holgura los límites de un campo de juego para afirmarse en el imaginario colectivo como lo que siempre fue: un genio creador cuya vida y talento desbordaron cualquier molde convencional.

Esa desmesura y su magnetismo inagotable convirtieron a Maradona en una musa inevitable para artistas de las más diversas latitudes. Músicos que tradujeron su épica en himnos de rock, cuarteto o reggae , y cineastas que buscaron capturar en la pantalla grande la complejidad de un dios terrenal , hallaron en su historia una fuente inagotable de narrativa.

A modo de homenaje en este nuevo aniversario de su natalicio, repasamos las películas y canciones más emblemáticas que intentaron descifrar la leyenda, inmortalizando para siempre la huella del artista que jugaba con la diez en la espalda.

Es un documental británico dirigido en 2019 por Asif Kapadia . Fue construido sobre la base de 500 horas de metraje inédito, acerca de la carrera y la vida de Maradona. particularmente en el período en que es transferido del Barcelona al Napoli en 1984, momento en el cual eventualmente ganaría la Serie A y la Copa de la UEFA 1988-89 con el equipo napolitano. Cuenta con las voces en off de Pelé , Dalma Maradona , Claudia Villafañe , Ciro Ferrara , Corrado Ferlaino , Diego Maradona Jr , Italo Cucci , Gianni Minà , Daniel Arcucci , y el propio Diego Maradona , entre otros.

Maradona by Kusturica

BiM Distribuzione

Cinta documental donde el director serbio Emir Kusturica se dispone a explicar lo que Diego Maradona representa para el mundo y el hombre que hay detrás de esa representación. Para ello recopila los sucesos sobresalientes de su vida (su infancia en Villa Fiorito, su carrera como jugador, el mejor gol de la historia y sus problemas con las drogas) y acompaña a Diego en sus actividades entre los años 2005 y 2007, su experiencia como presentador de televisión en La Noche del 10 y su militancia política junto a Fidel Castro, Evo Morales y Hugo Chávez.

Disponible para alquilar en Prime Video.

Amando a Maradona

Incaa

¿Qué tienen en común un chico jugando en una calle de Villa Fiorito y el dueño de una cantina de Nápoles? ¿Qué tienen en común 500 personas celebrando la navidad el 30 de octubre y 25 fanáticos del fútbol mostrando sus tatuajes? Todos están amando a Maradona. Es el mismo Diego quien repasa su vida desde Cuba y nos introduce en un viaje que va encontrando la pasión de sus seguidores en todo el mundo.

Disponible en YouTube.

Héroes

Héroes

"Héroes" esta escrito, filmado y dirigido por Tony Maylam. Para hacerlo, el cineasta no solo empleó imágenes filmadas por él mismo, sino también mucho material "enlatado" (vídeos e imágenes de archivo de transmisiones mexicanas y de la BBC) para retratar el furor histórico que fue la Copa Mundial de Fútbol de 1986, realizada en México.

Disponible en YouTube.

El camino de San Diego

K&S Films

La película de Carlos Sorin esta ambientada en el año 2004, en momentos en que Diego Maradona fue internado por graves problemas cardíacos, y miles de personas se movilizaron hasta el hospital en el que estaba siendo atendido, para pedir por su salud y expresarle su afecto. En ese contexto, la película cuenta la historia de Tati Benítez, un humilde trabajador de la madera, que vive en un pequeño pueblo al norte de Misiones. Un día Tati encuentra en la selva una gran raíz de timbó, que a sus ojos reproduce la imagen de su Maradona. Enterado de la internación de Diego, decide llevarla hasta donde esta Maradona.

Disponible en Ok.ru.

Diego Maradona en 10 canciones

Se sabe que Diego era un ferviente adepto a la música, ha llegado a grabar con varios artistas, y en más de una oportunidad se lo vio en televisión entonando algún tango o alguna canción dedicada a él mismo.

A continuación les dejamos 10 canciones dedicadas a la figura de Diego Armando Maradona:

"La mano de Dios"

Interpretada por leyenda del cuarteto, Rodrigo Bueno, esta canción es considerada como un clásico ya que narra la historia del ascenso del 10 a la grandeza. "Sembró alegría en el pueblo, Regó de gloria este suelo..." cantaba el ídolo cordobés.

"La vida tómbola"

"Si yo fuera Maradona, viviría como él", dice en el primer verso de la canción escrita por Manu Chao en 2007. En video de "La vida tómbola" se lo ve al propio "Pelusa" presenciando en vivo en una calle al momento en que el musico interpreta la canción, este momento da cierre al filme Maradona by Kusturica.

"Maradó"

Los Piojos dieron vida a este memorable hit en 1997, que estuvo en el tope de todos los rankings de la época y quedó inmortalizada como uno de los temas más representativos de la vida de Maradona. "Y todo el mundo ve, una revancha redonda en su pie, todo el país con él corriendo va..."

"Santa Maradona"

Mano Negra, la banda francesa que fuera liderada por Manu Chao, hizo uno de los mejores temas dedicados al Diez, que repasa su carrera y que se convirtió en un clásico. "Santa Maradona reza por mi"

"¿Qué es Dios?"

Las pastillas del abuelo compuso este que tiene una de las frases más emblemáticas y utilizadas en este último tiempo: "Pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro".

"Maradona"

Andrés Calamaro expresó toda su admiración hacia Maradona con un tema que pudo cantar junto a Diego en el escenario. "Maradona no es una persona cualquiera" dice el salmón.

"Para siempre Diego"

Si bien Los Ratones Paranoicos escribieron junto a Andrés Calamaro "Para siempre", la banda estrenó esta nueva versión el 10 de noviembre de 2001 en La Bombonera cuando se realizó el partido homenaje a Maradona. "Para el pueblo lo mejor Diego Armando Marado..."

"Capitán Pelusa"

Los Cafres y su reggae también le dedicaron un tema a Diego, fue en su disco "Suena la alarma" de 1997. "Pelusa, no se lo que quieren de vos, tus enemigos se muerden, tu gente no te cuestiona no se resiente te espera, con un grito caliente".

"Ho visto Maradona"

La letra rinde homenaje a Diego Armando Maradona, utilizando el famoso cántico histórico de los hinchas del Napoli italiano ("Oh visto Maradona...") pero adaptado al ritmo enérgico del punk de barrio interpretado por la banda Aliento de Perro.

"El mundo a mis pies"

“Un pequeño homenaje al más grande del mundo”, anunciaron los intrigantes de banda La Beriso sobre el lanzamiento de “El mundo a mis pies”, tema que le dedicaron a Diego Maradona a pocos días de su muerte.