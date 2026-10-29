Una subasta de objetos de George Michael generó polémica por el legado del fallecido cantante

La colección, que también incluía discos de oro y platino, programas de giras y cartas, procedía de la colección de la asistente personal del cantante, Siobhan Bailey.

La subasta de algunas pertenencias de George Michael , incluida la guitarra que utilizó en el icónico videoclip de "Faith" , desató una inesperada disputa familiar en relación al legado del músico.

La colección, que también incluía discos de oro y platino, programas de giras y cartas, procedía de la colección de la asistente personal del cantante, Siobhan Bailey , quien comenzó a trabajar con Michael en 1984 y siguió siendo su asistente personal durante 20 años.

Bailey falleció en 2014 sin dejar testamento, y los objetos personales pasaron entonces a manos de su marido, del que estaba separada, Ian Belcher , quien los subastó hoy mismo (jueves 29 de octubre) a través de Sworders.

La subasta fue criticada por Gerard, el hermano de Siobhan, quien intentó detener la venta y afirmó que su difunta hermana estaría "horrorizada ante la perspectiva de que se celebrara en su nombre" .

Argumentó que todos los objetos eran "sus posesiones personales más preciadas" y especuló que si no hubiera fallecido inesperadamente en 2014, habría hecho un testamento dejando los objetos a sus sobrinos y sobrinas, no a su marido.

Bailey estaba en proceso de divorciarse de Belcher en el momento de su fallecimiento, pero como legalmente seguían casados, él fue considerado su pariente más cercano y heredó los objetos personales.

Belcher puso los artículos a subasta en Sworders bajo el nombre de Bailey, y BBC News informa que esta acción llevó a Gerard a escribir una carta a la casa de subastas, calificándola de "violación de su privacidad", "uso indebido del nombre de mi hermana" y "sumamente vergonzosa". También insistió en que se eliminara el nombre de Bailey de la subasta y se incluyera el de Belcher en su lugar.

Gerard afirmó entonces que la subasta era un intento de Belcher de "sacar provecho" y que su hermana habría querido que los artículos "se hubieran quedado con su familia y que nunca los hubiéramos vendido".

Guy Schooling, subastador de Sworders, declaró a Guitarist que Belcher quería vender los artículos porque "no podían quedarse en el garaje para siempre" y "se habrían deteriorado".

¿Qué objetos de George Michael se subastaron?

El artículo más codiciado de la subasta fue la guitarra que Michael tocó en el famoso videoclip de "Faith" de 1987, y que posteriormente regaló a Bailey. Se preveía que alcanzaría un precio de entre 60.000 y 120.000 libras esterlinas, pero superó con creces esa cifra al venderse esta mañana por 180.000 libras (más de u$s240.000).

Entre los demás artículos se incluían un disco de oro de "Wake Me Up Before You Go-Go" de Wham!, que se vendió por 4.500 libras (más u$s6.000), un premio entregado a Michael por el Ayuntamiento de Málaga, una copia firmada del EP "Five Live" de Queen, propiedad de Michael, y más.

Michael falleció el día de Navidad de 2016 a la edad de 53 años.