De qué murió Juan Atkins, el ícono de la música tecno

El artista fue uno de los fundadores del tecno de Detroit y dejó una huella en la escena internacional con sus proyectos Cybotron y Model 500.

El productor estadounidense tenía 64 años y se encontraba en México para una presentación. Su agencia confirmó el fallecimiento, pero no informó el motivo.

Juan Atkins murió a los 64 años en Ciudad de México , donde tenía previsto presentarse en el club YuYu Cine Club. El productor y DJ estadounidense fue encontrado inconsciente en la habitación del hotel en el que se hospedaba y trasladado a un hospital, donde confirmaron su muerte.

El músico había viajado a la capital mexicana para actuar el sábado 31 de octubre y habría sufrido un infarto antes del espectáculo. Su agencia de representación, Greensmith Artists, comunicó la noticia el domingo 1 de noviembre.

La noticia fue confirmada por Greensmith Artists, la agencia que representaba al productor, a través de una publicación en redes sociales. En el mensaje compartió imágenes de su trayectoria y recordó los años de escenarios, encuentros y presentaciones que marcaron su carrera. La confirmación llegó el domingo , un día después de la fecha prevista para su actuación en México.

Atkins se encontró inconsciente en su habitación de hotel antes de presentarse en YuYu Cine Club. Los responsables de su representación confirmaron que fue trasladado a un hospital, donde se declaró su fallecimiento. Pitchfork reportó que habría sufrido un infarto agudo de miocardio.

La muerte generó reacciones entre referentes de la música electrónica. Kevin Saunderson, su compañero en los Belleville Three, lo definió como un visionario que abrió el camino para otros productores. También recordó que Atkins lo había ayudado a terminar uno de sus primeros discos, Triangle of Love. Derrick May, el tercer integrante del trío, destacó su compromiso con la música y pidió que se respete su legado.

La carrera del artista y el crecimiento de la música techno

Juan Atkins nació el 12 de septiembre de 1962 en Detroit, Estados Unidos, y creció en Belleville, Michigan. Desde adolescente se interesó por los instrumentos electrónicos y compró su primer sintetizador, un Korg MS-10, a los 15 años. Su búsqueda musical estuvo influenciada por Kraftwerk, Parliament-Funkadelic y The Electrifying Mojo, un DJ de Detroit que difundía sonidos experimentales, alejados de la música comercial.

En 1980 formó Cybotron junto con Richard Davis, con quien empezó a experimentar con sintetizadores, cajas de ritmos y sonidos inspirados en la ciencia ficción. El dúo publicó Alleys of Your Mind en 1981 y alcanzó mayor reconocimiento con Clear, en 1983. Este último tema se convirtió en una de las primeras composiciones fundamentales del techno de Detroit y llegó a vender cerca de 50.000 copias.

La influencia de Clear también llegó a otros géneros. En 2005, la legendaria rapera estadounidense Missy Elliott usó elementos de esa composición para construir su canción Lose Control, que alcanzó gran repercusión internacional. La conexión mostró hasta qué punto las primeras exploraciones electrónicas de Atkins habían trascendido la escena nocturna.

Después de separarse de Cybotron, Atkins empezó a publicar música bajo el nombre de Model 500. En 1985 fundó Metroplex, su propio sello discográfico, y lanzó No UFO's, otro de los temas fundamentales para el desarrollo del sonido de Detroit. Desde ese proyecto profundizó una identidad musical que se basó en ritmos mecánicos, estructuras minimalistas y atmósferas futuristas.

Su trabajo también tuvo un papel importante en la expansión internacional del género. En 1988, su canción Techno Music formó parte del compilado británico Techno! The New Dance Sound of Detroit. Esa publicación contribuyó a instalar el término tecno para identificar una corriente musical que hasta entonces se desarrollaba principalmente en la escena estadounidense.

El crecimiento del tecno coincidió con la expansión de la cultura nocturna y las fiestas electrónicas durante los 80s y 90s. Detroit se convirtió en una referencia mundial para productores y DJs. Atkins siguió activo durante las décadas que siguieron, tanto en sus proyectos individuales como en colaboraciones.

Atkins ayudó a definir el sonido de Detroit, ciudad exportadora de música a nivel mundial, y a fundar las bases de uno de los géneros más influyentes de la música electrónica. Sus grabaciones con Cybotron, los lanzamientos de Model 500 y el catálogo de Metroplex forman parte de la historia del tecno. Hoy lo despedimos, pero su legado va a quedar inmortalizado en las pistas de baile.