Murió Zulema Galperín, actriz de "Chiquititas", "Poliladron" y "Envidiosa" + Agregar ámbito en









La artista, que comenzó su carrera en la adultez, tuvo como último éxito su paso por la serie “Envidiosa”, protagonizada por Griselda Siciliani. Además, también participó en reconocidas producciones televisivas como “Chiquititas”, “Poliladron” y “Gasoleros”, entre otros.

Zulema Galperín, participó en "Envidiosa", “Chiquititas”, “Poliladron” y “Gasoleros”, entre otros.

Según lo confirmó la Asociación Argentina de Actores y Actrices (AAA) este lunes por la mañana, Zulema Galperín falleció a los 90 años. Aún sin detalles de lo sucedido, el ente confirmó que su despedida se llevará a cabo el martes desde las 10 hasta las 14 horas.

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En el comunicado informando el fallecimiento, la AAA publicó: “Su vínculo con nuestra Asociación se expresó en una presencia sostenida en las actividades, en su interés por seguir formándose y en su participación en elecciones y asambleas. La despedimos con afecto, recordando los momentos compartidos como compañera de nuestra comunidad”, concluyeron.

Zulema Galperín. Uno de sus últimos trabajos más reconocidos fue su participación en “Envidiosa”, la exitosa serie por streaming protagonizada por Griselda Siciliani. Continuando con su desarrollo en plataformas, también estuvo en “Nada”, “El tiempo de las moscas” y “Gutiérrez is mai neim”.

Su comienzo en la actuación, a una edad poco convencional Zulema Galperín nació el 18 de abril de 1936 y alrededor de sus 60 años, en los noventa, se acercó profesionalmente a la actuación, después de trabajar durante varios años en tareas administrativas. Durante 1997 asistió al taller de Entrenamiento Teatral dictado en el Teatro Regio, dándole inicio a una pasión que consolidó mediante el ejercicio profesional y un continuo aprendizaje en diversos cursos y seminarios. Incorporada a la Asociación Argentina de Actores y Actrices en el año 2000, formó parte de las iniciativas del Centro de Jubilados, las alternativas formativas y los diferentes espacios de acción del gremio.

En el ámbito teatral formó parte del reparto de "Fango negro", pieza de José Gabriel Núñez con dirección de César Sambataro y puesta en escena a cargo del colectivo Clan-Destino. Por otro lado, su trayectoria en el cine abarcó los largometrajes “Puan”, “Los justos”, “Eva Perón”, “Pacto de silencio”, “Blindado”, “Los adoptantes”, “La estrella roja”, “La extorsión” y el corto “Las devotas”.

Zulema Galperín en "Puan". Entre sus interpretaciones más recordadas se destaca la de la “abuela cocainómana”, personaje que encarnó dentro de Préstico, el segmento humorístico de Sebastián Presta emitido en el ciclo televisivo "Duro de domar". La caracterización de esa abuela desestructurada y audaz le brindó un importante reconocimiento y la conectó con nuevas audiencias. En la pantalla chica participó, además, en “Chiquititas”, “Poliladron”, “Verdad consecuencia”, “Gasoleros”, “Primicias”, “Epitafios”, “Infómanas”, “Viudas e hijos del rock and roll” y “Buenos chicos”, junto con la miniserie “En París”. Por último, en el campo publicitario, protagonizó múltiples piezas comerciales para destacadas firmas locales e internacionales.

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