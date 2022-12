Red Hot Chili Peppers anunció su gira 2023 con The Strokes, Iggy Pop y más

Red Hot Chili Peppers su gira de 2023 por Estados Unidos/Canada y Europa y reveló a un selecto grupo de teloneros que los estarán acompañando. The Strokes, St. Vincent, the Mars Volta, Thundercat y City and Color abrirán para los espectáculos en el norte de América, que comenzarán el próximo marzo en Vancouver en BC Place. Iggy Pop y the Roots se unirá a la banda en fechas europeas seleccionadas, y King Princess tocará en una serie de espectáculos en ambas etapas de la gira de 23 fechas.