Rosalía, a toda velocidad con la "Motomami" en el Movistar Arena

“Hará unos tres añitos que yo vine aquí por primera vez, era la primera actuación de la anterior gira, El Mal Querer, la abrimos aquí. Y me acuerdo de tener la sensación de que, de golpe, por primera vez en mi vida, fuera del lugar en el que yo estoy, me acogían así. Me acuerdo mucho, mucho del cariño que me disteis, de que estabais cantando: ‘Me da miedo cuando saaaleees’...”, empezó a entonar Rosalía mientras se quebrara al notar que el Movistar Arena podía encargarse de cantar el tema sin ayuda alguna.

image.png Trigo Gerardi

Al rato, comenzó a hablar con el público cercano y leer los carteles que la rodeaban. “Rosalía, ¿me firmarías el culo?” citó entre risas la catalana. Aquella petición estuvo cerca de ser satisfecha, pero enseguida llegó otra que sí fue concretada: “Rosa, ¿cantarías unos versos de “Alfonsina y el mar?”. “Fue una de las primeras canciones que aprendí”, contó la joven de 29 años.

Cada canción era un videoclip grabado en vivo por un camarógrafo que formaba parte de la espectacular coreografía de los bailarines queer. Luego de bajar con el público para cantar con ellos “La noche de anoche” regresó al escenario enfundada en una bandera nacional que le regaló una fan antes de cortarse extensiones y limpiarse el makeup para “Diablo”. También dijo mucho sin hablar al atarse al cuello el pañuelo verde en favor del aborto legal, seguro y gratuito que le tiraron desde el campo, poco antes de twerkear para “La Combi Versace”.

image.png Trigo Gerardi

No solo no hizo falta de una banda o de una escenografía maximalista para reflejar el último proyecto de la catalana, no se necesitaba. Todo eso distrae al espectador de lo más importante y del núcleo de la Rosalía: su voz y su coreografía. El show en vivo fue planeado como una extensión performática del disco bajo el lema “menos es más”. Los ocho bailarines queer lograron sostener y potenciar a la artista, quien les cedió protagonismo en distintos momentos, como cuando formaron una moto humana para que ella se monte en “Motomami”, o cuando tiraron besos a cámara haciéndose cargo de los versos de “Linda”.

image.png Trigo Gerardi

“Motomami” también es un proyecto que homenajea a clásicos del reggaeton como Daddy Yankee y Wisin. En el vivo esto se potencia cuando se da un tiempo para reversionar un clásico del género: “Perdóname” (La Factoría). Continuó con “Relación”, “TKN” y “Yo x tí, tú por mí”. Sin embargo, el baile llegó a su pico cuando largaron la pista de “Despechá” y el público rompió sus gargantas en el último hit de la catalana. A la vez la cantante invitó al escenario a tres fans argentinas que tuvieron la suerte de no solo bailar, sino también de cantar con Rosalía.

image.png Trigo Gerardi

Ya cerrando la noche llegó un regalo con la presentación de un tema nuevo que aún no salió a la luz (“AISLAMIENTO”) y un remix de “Blinding Lights”. No podía faltar el primer éxito “MALAMENTE” antes de “despedirse” del Movistar Arena para retirarse por unos minutos del escenario y volver en monopatín junto a sus bailarines para perrear con “Chicken Teriyaki” y “Con altura”. Con su voz poderosa y su habilidad para quebrarla y transmitir dolor entonó “Sakura” para luego cerrar bien arriba con la locura carioca de “CUUUUuuuuuute”.

Con las lágrimas en los ojos y la sonrisa llena de amor, Rosalía se despidió con humildad y simpleza de su primer Movistar Arena.