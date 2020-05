"Waterloo" de Abba, la mejor canción en la historia del festival Eurovisión

Entre las canciones preferidas también aparecieron "Rise like a Phoenix", de 2014, de la australiana Conchita Wurst; y "Save yor kisses for me", de 1976, de los británicos Brotherhood of Man.

La compulsa se llevó a cabo durante la emisión de "Come Together", un programa especial realizado en reemplazo de la suspendida 65º edición.

Tras la finalización de este envío, se transmitió el programa "Eurovisión: Europa Shine a Light", en el que los 41 participantes que iban a competir este año interpretaron sus respectivas canciones.

“Waterloo” se convirtió en el primer éxito mundial de ABBA tras haber ganado el festival Eurovisión. Fue especialmente escrita para ese certamen por Benny, Björn y Stig y grabada el 17 de diciembre de 1973.

El título original del tema era "Honey Pie", pero como la canción habla sobre cómo una chica se tiene que rendir a un romance, igual que Napoleón Bonaparte se rindió en la Batalla de Waterloo en 1815, decidieron cambiar su nombre.

Abba - Waterloo

Desde que ganó el certamen, la canción trepó en el número uno de los rankings del Reino Unido, y fue uno de los 9 temas de ABBA que alcanzó el tope de esos charts.

Fue una de las pocas canciones del cuarteto sueco que combina ritmos de rock y jazz, ya que en su discografía posterior se decantó por temas más de discoteca.

La canción hoy forma parte del musical Mamma Mía! y también fue incluida en recordadas películas como “El casamiento de Muriel”.