Nacha Guevara apuntó contra Lali Espósito: "Están muy subidos al caballo"

“¿Hay algún artista de las nuevas generaciones que te sorprenda para bien?”, le preguntó Dente al aire de América TV a lo que ella contestó: “Eh... ¿Para bien? Para mal, unos cuantos. ¿Argentinos o de afuera?”, sostuvo con total sinceridad. Sorprendido por su respuesta, Fer insistió: “Mejor argentinos, así hacemos quilombo, Nacha ”. En tanto, la actriz y cantante se explayó: “Hay algunas mujeres interesantes en el mundo de la canción, no así en general con los hombres. Nicki Nicole, por ejemplo hay cositas que me gustan...” , sostuvo elogiando a la cantante rosarina de 22 años.

Al escuchar sus respuestas, Fernando le preguntó a Nacha si le gustaría hacer alguna canción con Nicki Nicole , a lo que Guevara reconoció que en algo ya trabajaron juntas aunque cuestionó la disponibilidad de los artistas de esta década. “Ensayé una canción de ella, 'Plegaria'. Sí, sí, me gustaría. Pero estas personas están muy ocupadas. También pensé en llamar a Lali para la canción 'Ándate al Carajo' pero nunca contestó, por ejemplo ”, arremetió sin filtro ni pelos en la lengua. “¡A nosotros tampoco y no vino acá. Lali está ocupada!”, le contestó Dente poniéndole humor a la situación y confesando que ellos tampoco obtuvieron respuesta de la cantante. En tanto, Nacha cerró contundente: “Están muy subidos al caballo, parece. Después se deprimen, chicos” , concluyó filosa.

Hace unos días Lali dio una entrevista en el podcast No lo hagas fácil y allí se refirió a lo que transitó en el último tiempo. “Lamentablemente, yo vengo de pasar un momento de mucha ansiedad nivel dramático, que esto no lo conté, pero amerita a full tu espacio para esto” , le dijo a Juanpa Zurita.

“Yo soy una persona que trabajo, trabajo, trabajo, siempre parezco que estoy bien. No es real que uno siempre está bien. Y aparte en la vida privada pasan cosas que uno después va sorteando y después tu trabajo te distrae y eso está bueno. Pero lo cierto es que vengo de un momento en que tuve que pedirle a mi equipo: ‘chicos, se me va a paralizar la cara’. O sea, real. Por suerte toda la gente que me acompaña me dijo ‘tranquila, lo acomodamos’”, relató la intérprete de “Soy” y “Disciplina”, entre otros éxitos, sobre el episodio que atravesó recientemente.