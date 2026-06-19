Netflix adquirió los derechos del nuevo especial de comedia de Ricky Gervais + Agregar ámbito en









La plataforma de streaming ya emitió cuatro de los especiales de comedia anteriores de Gervais, entre ellos Humanity, Supernature, Armageddon y Mortality.

Gervais vuelve a Netflix con un nuevo especial.

Netflix adquirió los derechos del nuevo especial de comedia de Ricky Gervais. El especial, titulado Legend, se grabará durante la nueva gira mundial de monólogos de Gervais, que comenzará en el Reino Unido en septiembre.

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Netflix ha emitido cuatro de los especiales de comedia anteriores de Gervais, entre ellos Humanity, Supernature, Armageddon y Mortality.

“Este es mi espectáculo más personal hasta la fecha y, dado que tanto la cultura de la cancelación como la mayoría de las personas que conocí durante mi infancia han fallecido, ahora puedo decir lo que me da la gana”, dijo Gervais. “No voy a decir cuánto me pagan esta vez, pero puedo decir que es mi mejor contrato hasta ahora”, agregó.

Netflix y Gervais llevan mucho tiempo colaborando, y el próximo proyecto del comediante, la serie animada Alley Cats, se estrenará el 7 de agosto. Gervais asistirá al Festival Internacional de Cine de Annecy la próxima semana para impartir una clase magistral sobre la serie.

La trayectoria de Ricky Gervais Gervais saltó a la fama mundial en 2001 con la creación, dirección y protagonismo de The Office (la versión original británica). El formato de falso documental (mockumentary) y su incómoda pero magistral interpretación del patético jefe David Brent cambiaron las reglas de la comedia moderna, inspirando la exitosa adaptación estadounidense y decenas de versiones globales.

Tras el fenómeno de su ópera prima, Gervais demostró que no era un éxito de una sola vez. Junto a su eterno colaborador Stephen Merchant, concibió Extras, una brillante sátira sobre la industria de Hollywood repleta de cameos autocríticos de grandes estrellas del cine. A lo largo de los años, su versatilidad quedó demostrada al pasar de la ternura de Derek al fenómeno global de After Life, una de las series dramáticas de comedia más vistas en la historia de Netflix, donde abordó el duelo y la depresión con una sensibilidad tan cruda como hilarante.

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