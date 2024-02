Netflix anuncia el contenido coreano que llega en 2024

En total, 44 títulos coreanos de nueve géneros diferentes llegaron al Top 10 en por lo menos un país de América Latina y los géneros con más títulos en el listado fueron Drama, Romance y Acción. Argentina no fue la excepción ya que varios títulos conquistaron el Top 10 de series de habla no inglesa en nuestro país. Desde series de acción y ciencia ficción como El monstruo de la vieja Seúl, Black Knight y Sabuesos, pasando por realities como El juego del calamar: el desafío, e intensos dramas y romances que conquistaron a la audiencia como La gloria, La chica enmascarada y King the land.