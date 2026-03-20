Netflix estrenó una traumática película que millones de personas no pudieron volver a ver + Seguir en









Con una trama intensa y perturbadora, está causando furor en la plataforma, pero es difícil de ver con tranquilidad.

Una película tan imperdible como perturbadora, que no te podés perder, pero no vas a querer volver a ver. Imagen: Freepik

El catálogo de Netflix sigue rescatando películas que en su momento pasaron desapercibidas, pero que años después logran convertirse en verdaderos fenómenos entre los usuarios. Este tipo de producciones suelen sorprender por su intensidad y por el impacto que generan en quienes las ven.

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En muchos casos, estas historias se vuelven virales por su trama perturbadora o por escenas difíciles de olvidar. Eso hace que millones de personas las reproduzcan, pero también que muchos no quieran volver a verlas debido a lo incómodas o angustiantes que resultan.

Ese es el caso de Bajo anestesia, un thriller psicológico que volvió a posicionarse entre lo más visto y dejó a los espectadores impactados por su historia.

Bajo anestesia Es una de las películas más perturbadoras que está causando furor en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Bajo anestesia La película sigue la historia de Clay Beresford, un joven multimillonario que necesita someterse a un trasplante de corazón para sobrevivir. Confiado, decide que la operación esté a cargo de su mejor amigo, un reconocido cirujano.

Sin embargo, durante la intervención ocurre algo aterrador: Clay sufre un fenómeno conocido como “conciencia anestésica”. Esto significa que, aunque su cuerpo está completamente paralizado, permanece despierto y puede sentir todo lo que sucede a su alrededor.

Atrapado en su propio cuerpo, el protagonista comienza a escuchar conversaciones que revelan un oscuro secreto. Lo que debía ser una operación para salvarle la vida se transforma en una conspiración en su contra, generando una tensión constante y angustiante. Mientras tanto, su esposa también enfrenta un conflicto personal que se entrelaza con lo que ocurre en el quirófano. La historia combina suspenso psicológico con drama, construyendo un relato que deja al espectador en un estado de incomodidad permanente. Netflix: tráiler de Bajo anestesia Embed - Bajo Anestesia trailer Netflix: elenco de Bajo anestesia Hayden Christensen (Clay Beresford)

Jessica Alba (Sam Lockwood)

Terrence Howard (Dr. Jack Harper)

Lena Olin (Lilith Beresford)

Christopher McDonald (Larry Lupin)

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