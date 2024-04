Netflix le robó una icónica serie a HBO y ya estrenó todas sus temporadas

La compañía de entretenimiento dirigida por Ted Sarandos y Greg Peters es la empresa con mayor participación de mercado en la industria de streaming y visionado a demanda. Se consigna que Netflix llegó a los 260 millones de suscriptores hacia el final de 2023, con un incremento de 13 millones de usuarios en el último trimestre de dicho año.

De qué se trata Sex and the City

Creada por Darren Star, como una adaptación libre de la antología literaria de Candace Bushnell, Sexo en la ciudad (Sex and the City) trascendió en la historia de la televisión. Se extendió por seis temporadas emitidas desde 1998 hasta 2004.

Disruptiva, atrevida y pionera en los años noventa al representar la independencia femenina y su sexualidad, la serie se destacó por abordar temas de amistad y autonomía. Con las anécdotas de sus personajes, abría el debate a lo que implicaba ser mujer y las expectativas sociales que se asocian a las mujeres.

Sarah Jessica Parker dio vida a Carrie Bradshaw, una columnista estadounidense que encuentra inspiración para sus textos en las experiencias amorosas de sus amigas o en las interacciones con sus propios pretendientes. El cuarteto se completaba con la abogada Miranda Hobbs (Nixon), la romántica corredora de arte Charlotte York (Davis) y la relacionista pública Samantha Jones (Cattrall).

No toda la franquicia ha sido incluida en el acuerdo de licencia firmado por Warner y Netflix. Por ahora, las películas del universo Sex and the City y la serie derivada And Just Like That, aún serán exclusivamente distribuidas en streaming por Max.

