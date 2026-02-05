SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

5 de febrero 2026 - 15:57

La película "Depredador: Tierras Salvajes" llega a Disney+: cuándo se estrena

Bajo la dirección de Dan Trachtenberg, la visión audaz de la película ha sido abrazada por el público y la crítica por igual.

La película está protagonizada por Elle Fanning y Dimitrius Schuster-Koloamatangi.

Depredador: Tierras Salvajes, el capítulo más reciente de la legendaria franquicia llega a Disney+. El filme dirigido por Dan Trachtenberg llega a la plataforma de streaming 12 de febrero.

Trachtenberg regresó para dirigir Depredador: Tierras Salvajes después de dirigir las dos entregas más recientes de la franquicia, Depredador: La Presa de 2022 y la animada Depredador: Cazador de Asesinos de junio de 2025, ambas estrenadas directamente en plataformas de streaming sin pasar por los cines.

Informate más

De qué trata Depredador: Tierras Salvajes

La película profundiza en la mitología Yautja al presentar a los nuevos personajes Dek (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) y Thia (Elle Fanning), y seguir su recorrido como héroes inesperados en una alianza improbable. Al combinar temas de supervivencia y autodescubrimiento con intensos combates, efectos visuales impactantes y momentos de humor, la película ofrece una aventura de acción cargada de emoción y adrenalina.

Depredador_ Tierras Salvajes _ Tráiler Oficial _ Subtitulado

La entrega más taquillera en los 38 años de historia de la franquicia, Depredador: Tierras Salvajes ha recaudado u$s184.5 millones a nivel mundial, superando el récord anterior de Alien vs. Depredador (2004), que logró u$s177.4 millones.

Bajo la dirección de Trachtenberg, la visión audaz de la película ha sido abrazada por el público y la crítica por igual, con una puntuación del 95% en Rotten Tomatoes Verified Hot Popcornmeter y una calificación del 86% Certified Fresh Tomatometer.

