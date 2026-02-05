Disney + incorporó a su catálogo una película que no logró tener éxito en cines en 2025 y ahora buscará una segunda oportunidad en la plataforma. La idea de la compañía es que el público pueda verla desde casa, sin la presión de la taquilla y los números de venta de entradas que marcaron su paso por salas.
Disney + busca darle una oportunidad en su plataforma a la película que fue su mayor fracaso de 2025
Por más que no tengan éxito en cartelera, muchas producciones después la rompen en streaming y esta tiene potencial.
-
"Eragon", la serie basada en la popular saga de libros de Disney+ confirmó a sus guionistas
-
Los ingresos de YouTube en 2025 fueron de u$s60.000 millones y superó a Netflix
La película en cuestión es Ella McCay: Imperfectamente Perfecta, un largometraje que debutó en cines con críticas mayormente negativas y recaudaciones muy bajas en comparación con su presupuesto, y que ahora Disney+ estrenará para que los suscriptores puedan juzgarla por sí mismos.
De qué trata Ella Mccay: Imperfectamente perfecta
Esta película es una comedia dramática escrita y dirigida por James L. Brooks que sigue la vida de Ella McCay, una joven idealista que intenta equilibrar sus responsabilidades laborales con los desafíos de su vida familiar.
La película explora cómo Ella enfrenta nuevos retos cuando asume un rol importante como gobernadora de su estado, todo mientras lidia con la complejidad de sus relaciones personales y los conflictos que surgen al intentar cumplir con las expectativas de su entorno.
A través de momentos emotivos y humorísticos, el largometraje intenta mostrar cómo las personas encuentran amor, sentido de familia y resiliencia incluso en circunstancias complicadas, resaltando la fragilidad, fortaleza y humanidad de los personajes centrales.
Disney+: tráiler de Ella Mccay: Imperfectamente perfecta
Disney+: elenco de Ella Mccay: Imperfectamente perfecta
- Emma Mackey (Ella McCay)
- Jamie Lee Curtis (Helen McCay)
- Jack Lowden (Ryan Newell)
- Kumail Nanjiani
- Woody Harrelson
Dejá tu comentario