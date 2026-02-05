Laurence Fishburne se une al elenco de la nueva película de "El Exorcista" protagonizada por Scarlett Johansson + Seguir en









El proyecto se rodará en la ciudad de Nueva York y su estreno en cines está previsto para marzo de 2027, de la mano de Universal Pictures.

Laurence Fisburne se une a Scarlett Johansson y Mike Flanagan para una nueva película de El Exorcista.

Fisburne, nominado al Oscar y ganador de premios Emmy y Tony, se suma al reinicio de la franquicia con un elenco previamente anunciado liderado por Johansson, Jacobi Jupe (Hamnet), Diane Lane y Chiwetel Ejiofor.

Si bien el papel de Fishburne es un secreto, el portal Variety informó previamente que la película contará una historia completamente nueva y no es una secuela de El Exorcista: Creyente de 2023. El proyecto se rodará en la ciudad de Nueva York y su estreno en cines está previsto para marzo de 2027, de la mano de Universal Pictures.

Blumhouse-Atomic Monster y Morgan Creek Entertainment producirán la película con Flanagan, quien escribe y dirige a través de su propia compañía, Red Room Pictures. Alexandra Magistro también será productora ejecutiva para Red Room. David Robinson produce para Morgan Creek, mientras que Jason Blum y Ryan Turek son productores y productores ejecutivos, respectivamente, para Blumhouse-Atomic Monster.

El Exorcista, un nuevo desafío en la extensa trayectoria de Laurence Fishburne Fishburne es quizás mejor conocido por su icónico personaje Morfeo en la saga Matrix. Con más de cinco décadas de experiencia en el mundo del espectáculo, debutó en el cine a los 15 años en Apocalipsis Now. Recibió un Tony por Two Trains Running de August Wilson, varios premios Emmy (incluido por "#FreeRayshawn"), una nominación al Oscar por What's Love Got to Do with It y siete premios NAACP Image. Su filmografía incluye Boyz n the Hood, "l color púrpura, Río Místico, Deep Cover y El rey de Nueva York.

En el año 2000, Fishburne cofundó Cinema Gypsy Productions con su socia productora Helen Sugland. Su trabajo incluye black-ish y sus series derivadas, la serie animada ganadora del Emmy Moon Girl and Devil Dinosaur. Fishburne está representada por CAA, Landmark Artists Management, PMK Entertainment y Del Shaw Moonves Tanaka Finkelstein Lezcano Bobb & Dang.

