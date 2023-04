Netflix presentó el primer adelanto de la temporada 3 de The Witcher

Netflix lanzó el primer adelanto oficial de la temporada 3 de The Witcher , que revela un vistazo a los episodios finales protagonizados por Henry Cavill como Geralt de Rivia antes de que Liam Hemsworth asuma el papel en la temporada 4.

The Witcher está protagonizada por Cavill como el lobo blanco que mata monstruos, Freya Allen como la princesa de Cintra y Anya Chalotra como Yennefer de Vengerberg. Joey Batey, Mimi Ndiweni, Eamon Farren, MyAnna Buring, Wilson Mbomio y Tom Canton también regresarán en la temporada 3.

“Mientras monarcas, magos y bestias del continente compiten para capturarla, Geralt lleva a Ciri de Cintra a la clandestinidad, decidido a proteger a su familia recién reunida contra quienes amenazan con destruirla”, se lee en el resumen oficial de la trama de la temporada 3 de Netflix. con el entrenamiento mágico de Ciri, Yennefer los lleva a la fortaleza protegida de Aretuza, donde espera descubrir más sobre los poderes sin explotar de la niña; en cambio, descubren que han aterrizado en un campo de batalla de corrupción política, magia negra y traición. Deben contraatacar, arriesgarlo todo, o arriesgarse a perderse para siempre”.

Cavill salió de The Witcher con la noticia de que volvería a interpretar su papel de Superman en una próxima película de Warner Bros., interpretando al héroe por primera vez desde "Justice League" de 2017. Pero desde entonces, el jefe de DC Studios, James Gunn, reveló que Cavill no volvería a interpretar su papel de Superman. En cambio, Gunn dirigirá "Superman: Legacy", que contará "la historia del viaje de Superman para reconciliar su herencia kryptoniana con su educación humana como Clark Kent de Smallville, Kansas". Los detalles del reparto aún no se han anunciado.

“Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado lleno de monstruos y aventuras y, por desgracia, dejaré mi medallón y mis espadas para la temporada 4”, dijo Cavill tras su salida de la serie.

Hemsworth es mejor conocido por interpretar a Gale Hawthorne en la serie de películas "Los juegos del hambre"

“The Witcher” fue creado por Lauren Schmidt Hissrich como una adaptación televisiva de la serie de novelas de Andrzej Sapkowski. La franquicia debutó recientemente con su serie de precuelas de cuatro partes “The Witcher: Blood Origin”, protagonizada por Michelle Yeoh.