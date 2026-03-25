Dentro del catálogo de Netflix hay producciones que se vuelven furor automáticamente, mientras que otras quedan en la sombra. Las que no lideran los rankings suelen ser las que más sorprenden, ya que el boca en boca las convierte en fenómenos. En ese grupo hay una serie corta que, sin tener mucha promoción, logró atrapar a millones.
Con solo 6 capítulos: la joya escondida de Netflix que te mantendrá despierto toda la noche
Una serie intensa pasó desapercibida en la plataforma, pero su misterio te va a atrapar desde el inicio y no la podrás pausar.
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El hecho de que sea una miniserie le juega a favor, ya que con solo seis episodios construye una gran historia sin alargarse ni sentir que tiene escenas de relleno. Por eso es ideal para quienes buscan una trama que enganche y mantenga la tensión de principio a fin.
De qué trata Mi querida niña
Mi querida niña cuenta una historia inquietante desde su punto de partida, con una mujer que vive encerrada junto a dos chicos en un entorno completamente controlado. Cada actividad que llevan a cabo en su día sigue reglas estrictas, con horarios fijos y conductas obligatorias que no los dejan ser.
La rutina parece diseñada para eliminar cualquier rastro de libertad. Los niños, acostumbrados a esa vida, responden a las órdenes sin cuestionar, pero la madre intenta mantenerse tranquila y cuerda. Ese equilibrio se rompe cuando logra escapar tras un episodio violento que la deja al borde de la muerte.
La historia no se limita solo a generar suspenso e intriga, también muestra las consecuencias psicológicas del encierro, en especial en los chicos, cuyas reacciones demuestran una realidad distorsionada muy perturbadora.
Netflix: tráiler de Mi querida niña
Netflix: elenco de Mi querida niña
- Kim Riedle
- Naila Schuberth
- Sammy Schrein
- Julika Jenkins
- Hans Löw
- Jeanne Goursaud
- Haley Louise Jones
- Christian Beermann
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