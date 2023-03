Netflix presentó el tráiler oficial de La Reina Charlotte: Una historia de Bridgerton

La reina Charlotte_ Una historia de Bridgerton _ Tráiler oficial _ Netflix.mp4 Netflix

India Amarteifio (Line of Duty) interpreta a la Reina Charlotte en su juventud. Michelle Fairley (Gangs of London) interpreta a la Princesa Augusta. Corey Mylchreest (Sandman) interpreta al Rey George en su juventud. Arsema Thomas (en su debut televisivo) interpreta a Agatha Danbury en su juventud. Completan el reparto Sam Clemmett (Harry Potter and the Cursed Child – West End and Broadway, The War Below) como Brimsley joven, Freddie Dennis (The Nevers) como Reynolds, Richard Cunningham (The Witcher) como Lord Bute, Tunji Kasim (Nancy Drew) como Adolphus, Rob Maloney (Casualty) como el doctor de la realeza, Cyril Nri (Cucumber) como Lord Danbury, y Hugh Sachs (Bridgerton) como Brimsley de mayor edad.