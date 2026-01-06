Netflix presentó el tráiler de su nueva serie de misterio "Agatha Christie: Las siete esferas" + Seguir en









La serie de tres partes está protagonizada por Mia McKenna-Bruce, Helena Bonham Carter y Martin Freeman.

La nueva serie llega a Netflix este mes.

Netflix presenta un adelanto de la nueva serie de tres partes Agatha Christie: Las siete esferas, que se estrenará globalmente el 15 de enero.

La serie está protagonizada por Mia McKenna-Bruce (Cómo tener sexo) como Lady Eileen “Bundle” Brent; Helena Bonham Carter (Lazos de vida, Nolly) como Lady Caterham; Martin Freeman (The Responder, Pantera Negra) como Battle; Corey Mylchreest (La reina Charlotte: Una historia de Bridgerton) como Gerry Wade; Ed Bluemel (Killing Eve, Sex Education) como Jimmy Thesinger; y Nabhaan Rizwan (KAOS) como Ronnie Devereux.

De qué trata Agatha Christie: Las siete esferas Inglaterra, 1925. En una lujosa fiesta en una mansión rural, una broma parece haber ido demasiado lejos... tal como sus consecuencias. Ahora, la detective menos esperada, Lady Eileen “Bundle” Brent, debe descifrar los escalofriantes hechos ocurridos en el campo, en un caso que cambiará su vida para siempre.

Agatha Christie_ Las Siete Esferas _ Tráiler oficial _ Netflix Agatha Christie: Las siete esferas está escrita por Chris Chibnall (Broadchurch, Doctor Who) y cuenta con la producción ejecutiva de Suzanne Mackie (The Crown), a través de su compañía Orchid Pictures, y de Chris Sussman (Good Omens). La serie está dirigida y producida por Chris Sweeney (El turista, Back to Life).

Chibnall también ejerce como productor ejecutivo mediante su productora Imaginary Friends, mientras que James Prichard, de Agatha Christie Limited, se une en el mismo rol. Completan el equipo de producción Andy Stebbing como productor ejecutivo y Joanna Crow como productora de la serie.

Suzanne Mackie fue productora ejecutiva de las seis temporadas de la multipremiada serie The Crown para Netflix, colaborando estrechamente con su creador y showrunner, Peter Morgan, desde el inicio del proyecto.

