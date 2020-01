Netflix producirá film de Bradley Cooper sobre Lenny Bernstein

“El debut de Bradley como director fue tan brillante que lo cimentó en esta carrera” dijo el jefe del departamento cinematográfico de Netflix, Scott Stuber, cuando confirmó que el gigante del streaming estará detrás del proyecto. Cooper está trabajando desde hace dos años con los hijos de Bernstein, Jamie, Alexander y Nina. Entre los momentos más destacados de la intensa vida del músico se cuenta su debut al frente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York a los 25 años; sin haber siquiera ensayado, aquella noche fue tan memorable que al día siguiente su rostro apareció en la tapa de “The New York Times”. Durante los años del maccarthismo, sin embargo, no la pasó bien: su nombre no tardó en integrar la lista negra de los sindicados como comunistas poco antes de que compusiera la banda sonora para la película “Nido de ratas”, el film que dirigió uno de los “delatores” más famoso de Hollywood, Elia Kazan. Bernstein fue siempre un activista por los derechos civiles y un declarado opositor a la guerra de Vietnam. A Cooper siempre le fascinó la obra de Bernstein como director y compositor, aunque reconoce que la compleja relación matrimonial entre el músico y su esposa fue lo que lo impulsó a su segunda película como director y protagonista.