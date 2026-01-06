Netflix sumó a su catálogo la película romántica que es la historia favorita de millones + Seguir en









El clásico favorito de toda una generación ya llegó a la plataforma y está rompiendo las visualizaciones.

La película romántica favorita de muchos ya está en la plataforma. Imagen: Xataka

Netflix continúa fortaleciendo su catálogo con películas que ya se convirtieron en clásicos del cine romántico. La plataforma se destaca por recuperar historias emotivas que marcaron a millones de espectadores y ofrecerlas a nuevas audiencias, combinando calidad narrativa con títulos de fuerte impacto emocional.

En esta oportunidad, el servicio de streaming incorporó una de las películas románticas más queridas de los últimos años, reconocida por su sensibilidad y su mensaje profundo sobre el amor y la vida: Yo antes de ti.

Yo antes de tí Emilia Clarke y Sam Claflin protagonizan la imperdible comedia romántica que nadie se va a querer perder en Netflix. Imagen: Netflix De qué trata Yo antes de ti, el clásico que sumó Netflix Yo antes de ti cuenta la historia de Louisa “Lou” Clark, una joven optimista y carismática que acepta trabajar como cuidadora de Will Traynor, un exitoso hombre de negocios que quedó tetrapléjico tras sufrir un grave accidente. Sus personalidades opuestas chocan desde el primer momento, pero poco a poco comienzan a influirse mutuamente.

Mientras Lou intenta demostrarle a Will que la vida aún puede ofrecer momentos valiosos, la relación entre ambos se transforma en un vínculo profundo que los obliga a replantearse sus deseos, límites y decisiones. La película aborda el amor desde una mirada honesta, atravesada por la empatía y el dolor.

Basada en la exitosa novela de Jojo Moyes, la historia combina romance y drama para reflexionar sobre la libertad, la dignidad y la importancia de vivir intensamente, incluso frente a las circunstancias más difíciles.

Netflix: tráiler de Yo antes de ti Embed - YO ANTES DE TI - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures Netflix: elenco de Yo antes de ti Emilia Clarke (Louisa “Lou” Clark)

Sam Claflin (Will Traynor)

Janet McTeer (Camilla Traynor)

Charles Dance (Steven Traynor)

Brendan Coyle (Bernard Clark)

