Margot Robbie le da vida a una rivalidad de época en Netflix que te dejará con ganas de más

Una película ideal para los amantes del cine de época y la historia. Con un gran elenco y actuaciones destacadas.

La actriz del momento protagoniza esta película de ficción sobre la corona británica. Imagen: Pascal Le Segretain

Netflix incorporó a su catálogo un drama histórico protagonizado por Margot Robbie que se destaca entre los estrenos del servicio de streaming. La película ya está disponible para sus suscriptores y suma atención por su combinación de historia real y dramatización de una de las rivalidades más intensas de la monarquía europea.

Este filme de época es "Las dos reinas" y está ambientado en el siglo XVI. La película aprovecha el auge de las producciones basadas en hechos reales que llegan a plataformas y busca capturar tanto a fanáticos de la historia como a quienes disfrutan de relatos sobre poder, traición y ambición.

Las dos reinas Saoirse Ronan es la reina de Escocia en esta película de época. Imagen: Netflix De qué trata Las dos reinas, la imperdible película de Netflix Las Dos Reinas narra el enfrentamiento entre María Estuardo, reina de Escocia, e Isabel I de Inglaterra, dos primas que encarnan intereses políticos, religiosos y personales opuestos en una Europa dominada por tensiones entre católicos y protestantes. La trama explora cómo sus aspiraciones de poder transforman una relación familiar en un conflicto que podría redefinir el destino de sus reinos.

La película presenta un relato cargado de intrigas palaciegas, alianzas inestables y decisiones estratégicas mientras las dos reinas intentan consolidar su autoridad y preservar su legado en un contexto hostil y lleno de desafíos. La puesta en escena recrea fielmente el ambiente de la época y sitúa al espectador en medio de un choque entre ambición y vulnerabilidad.

Netflix: tráiler de Las dos reinas Embed - Las Dos Reinas - Trailer 1 (Universal Pictures Latam) HD Netflix: elenco de Las dos reinas Saoirse Ronan (María, Reina de Escocia)

Margot Robbie (Reina Isabel I)

Jack Lowden (Lord Darnley)

Joe Alwyn (Robert Dudley)

Gemma Chan (Elizabeth Hardwick)

