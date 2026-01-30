A pesar de los millones de fanáticos, Netflix canceló esta inquietante serie de ciencia ficción + Seguir en









Fue una de las series más comentadas de Netflix y construyó una comunidad fiel a nivel global, pero una decisión silenciosa volvió a sacudir a los fanáticos.

La serie japonesa de ciencia ficción que generó una base de fanáticos global en Netflix, pero fue cancelada en silencio. Freepik

La fiebre por el formato battle royale viene creciendo hace años y dejó su marca en la cultura pop: supervivencia, reglas crueles y tensión constante. En ese universo, Netflix encontró una serie japonesa que atrapó por su mezcla de suspenso, juegos y dilemas morales.

Lo llamativo es que, aun con una base de seguidores firme y una popularidad internacional que no aflojó, la plataforma igual le bajó el pulgar. La decisión se confirmó sin estruendo, como si se tratara de un dato más, y dejó a muchos con la sensación de que el “monstruo de las cancelaciones” volvió a atacar.

alice-in-borderland-s3-001jpg Una imagen de la serie japonesa que tuvo un fuerte impacto en Netflix y se destacó por su clima tenso y su estética urbana. Foto: Netflix De qué trata Alice in Borderland, la serie cancelada de Netflix Alice in Borderland sigue a Arisu, un joven perdido en su rutina que, de un momento a otro, queda atrapado en una versión paralela y desierta de Tokio. Para seguir con vida, él y otros participantes deben superar desafíos extremos: cada juego tiene reglas propias, castigos brutales y un conteo regresivo que no perdona.

Con el correr de los episodios, la historia deja de ser solo una carrera por sobrevivir y empieza a jugar con algo más inquietante: quién maneja ese mundo, por qué los eligieron y qué costo tiene ganar. La tercera temporada cerró gran parte del arco del protagonista, pero dejó puertas entreabiertas que alimentaron la ilusión de una continuidad. Sin embargo, Netflix decidió cancelarla en silencio dejando a miles sin respuestas.

Netflix: tráiler de Alice in Borderland Embed - Alice in Borderland (EN ESPAÑOL) | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Alice in Borderland Kento Yamazaki

Tao Tsuchiya

Murakami Nijiro

Machida Keita

Asahina Aya

