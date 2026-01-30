A pesar de los millones de fanáticos, Netflix canceló esta inquietante serie de ciencia ficción

La fiebre por el formato battle royale viene creciendo hace años y dejó su marca en la cultura pop: supervivencia, reglas crueles y tensión constante. En ese universo, Netflix encontró una serie japonesa que atrapó por su mezcla de suspenso, juegos y dilemas morales.
Lo llamativo es que, aun con una base de seguidores firme y una popularidad internacional que no aflojó, la plataforma igual le bajó el pulgar. La decisión se confirmó sin estruendo, como si se tratara de un dato más, y dejó a muchos con la sensación de que el “monstruo de las cancelaciones” volvió a atacar.
De qué trata Alice in Borderland, la serie cancelada de Netflix
Alice in Borderland sigue a Arisu, un joven perdido en su rutina que, de un momento a otro, queda atrapado en una versión paralela y desierta de Tokio. Para seguir con vida, él y otros participantes deben superar desafíos extremos: cada juego tiene reglas propias, castigos brutales y un conteo regresivo que no perdona.
Con el correr de los episodios, la historia deja de ser solo una carrera por sobrevivir y empieza a jugar con algo más inquietante: quién maneja ese mundo, por qué los eligieron y qué costo tiene ganar. La tercera temporada cerró gran parte del arco del protagonista, pero dejó puertas entreabiertas que alimentaron la ilusión de una continuidad. Sin embargo, Netflix decidió cancelarla en silencio dejando a miles sin respuestas.
Netflix: tráiler de Alice in Borderland
Netflix: elenco de Alice in Borderland
Kento Yamazaki
Tao Tsuchiya
Murakami Nijiro
Machida Keita
Asahina Aya
