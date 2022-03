Netflix anuncia un documental donde Pamela Anderson contará "la historia real"

https://twitter.com/NetflixLAT/status/1499132032546271235 Pamela Anderson está lista para contar su historia en un nuevo documental.



La película, que se ha filmado durante varios años, contará con este ícono de la cultura pop dejando las cosas claras mientras mira hacia atrás en su camino profesional y personal. pic.twitter.com/nksNHSZfM5 — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 2, 2022

El documental será dirigido por Ryan White, conocido por otros como The Case Against 8 y Ask Dr. Ruth, quién adelantó que contará con archivo nunca antes visto así como entrevistas a Anderson. La actriz famosa por su papel en Baywatch compartió un mensaje junto al anuncio: "Mi vida: mil Imperfecciones, mil malinterpretaciones. Malvada, salvaje y perdida. Sin nada a lo que apuntar, solo te puedo sorprender. No soy una victima sino una sobreviviente y estoy viva para contar la historia real".

Al mismo tiempo, Pam & Tomy, la serie sobre su relación con el baterista de Motley Crue, Tommy Lee, y la filtración de su video íntimo, está por terminar de lanzar sus episodios. Los realizadores de la miniserie declararon que Anderson no respondió a los llamados para sumarse a la producción.