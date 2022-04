Netflix incorpora el botón "Me Encanta" para personalizar el contenido

El Me encanta permitirá definir aquellos contenidos les gusta, con el objetivo que la plataforma mejore sus recomendaciones personalizadas a más de sus 220 millones de suscriptores. Esto podrá ser una ventaja dado que los usuarios podrán permanecer más tiempo en la aplicación al encontrar títulos que les interesen aún más.

"El tiempo nos ha demostrado que esos sentimientos pueden ir más allá de un simple me gusta y no me gusta. Con una alternativa más para contarnos que algo te gusta muchísimo, conseguirás que las recomendaciones que ves en tu perfil se adapten mejor a tus gustos", comentí la directora de Innovación de productos, Christine Doig-Cardet, a través de un comunicado.

De esta forma, la opción Me encanta, que comenzó a implementarse tanto en la versión de Netflix para TV como para web y dispositivos iOS y Android, sirve para afinar los gustos y que la plataforma pueda realizar recomendaciones más acertadas.

Hasta ahora, los usuarios que añadieran un Me gusta a una película o una serie, veían en su apartado de recomendaciones otros contenidos de temáticas similares, mientras que los que pulsaran No me gusta dejarían de ver este tipo de recomendaciones.

Sin embargo, con este nuevo botón la plataforma proporciona otras recomendaciones relacionadas con la propia serie y que compartan, por ejemplo, parte de su reparto o que sean de los mismos realizadores o guionistas. "Por ejemplo, si te encantó Los Bridgerton, te sugeriríamos más títulos producidos por Shondaland o protagonizados por miembros de su reparto", completó Christine Doig-Cardet.