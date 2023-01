Llega a Netflix "Los crímenes de la academia": Christian Bale se cruza con Edgar Alla Poe

Finalmente llegó a Netflix"Los crímenes de la academia", una nueva colaboración de Christian Bale con el director Scott Cooper. Bale, que viene de "Thor: Love and Thunder" de Marvel, trabajó anteriormente con Cooper en películas como "Out of the Furnace" y "Hostiles". Esta vez viajaran a la década de 1800 en busca de un misterio que se relaciona con el rey de los fantasmas góticos de antaño, Edgar Allan Poe.