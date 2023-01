Glass Onion ya es la tercera película más vista de Netflix

“Roald Dahl's Matilda the Musical” rompió la lista en el n.° 2 luego de su lanzamiento el 25 de diciembre en Netflix. En su primera semana de transmisión, la película protagonizada por Alisha Weir obtuvo 41 millones de horas vistas. Al igual que el original de 1996, la nueva versión de 2022 sigue a Matilda, una chica extraordinaria cuya mente aguda y vívida imaginación la llevan a tomar una posición audaz contra los acosadores adultos en su vida. Lashana Lynch y Emma Thompson también protagonizan.

Por el lado de las series, “Merlina” continúa liderando el ranking Top 10 por sexta semana consecutiva con 103,96 millones de horas vistas, rompiendo otro récord para la serie protagonizada por Jenna Ortega. “Merlina” también rompió el récord de más horas vistas en una sola semana con 341,2 millones cuando debutó, luego restableció ese récord con 411,3 millones de horas la semana siguiente.

La temporada 3 de "Emily in Paris" se ubicó justo debajo en el No. 2. Después de su estreno el 21 de diciembre, la serie obtuvo 95,3 millones de horas vistas, una ligera caída de los 117,6 millones de horas vistas de la semana de apertura, pero sigue siendo una muestra sólida para el peso pesado. comedia dramática También vale la pena señalar que las temporadas 1 y 2 de "Emily in Paris" se reincorporaron a la lista en los puestos 8 y 7 con 14,55 millones y 15,2 millones de horas vistas mientras los fanáticos la vuelven a ver o la experimentan por primera vez.

En tercer lugar, “The Witcher: Blood Origin” obtuvo 64,5 millones de horas vistas en su primera semana completa de disponibilidad. La serie limitada, que sirve como precuela de los eventos de "The Witcher", sigue a siete marginados en un mundo élfico que unen sus fuerzas en una búsqueda contra un imperio todopoderoso. Michelle Yeoh, Sophia Brown y Laurence O'Fuarain protagonizan.