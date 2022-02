Nuevos detalles de "The Sandman", serie de Netflix basada en el cómic de Neil Gaiman

Gaiman se burló de que este enfoque ayudará a diferenciar a "The Sandman" de todas las demás adaptaciones de fantasía épica que existen, y señaló: "Si no te gustó un episodio de ' Game of Thrones ', probablemente no te gustará ningún otro episodio de 'Game of Thrones.' Con 'Sandman', se trata de sorprenderte. Se trata de reinventarse. Se trata de llevarte a un viaje en el que no has estado antes”.

“The Sandman” está protagonizada por Tom Sturridge en el papel principal de Dream (también conocido como Morpheus). El elenco también incluye a Vivienne Acheampong como Lucienne, Gwendoline Christie como Lucifer, Boyd Holbrook como The Corinthian, Kirby Howell-Baptiste como Death, Stephen Fry como Gilbert, Charles Dance como Roderick Burgess y Asim Chaudry y Sanjeev Bhaskar como Abel y Cain. respectivamente.

Producida por Warner Bros. Television, “The Sandman” cuenta con la producción ejecutiva de los coguionistas Gaiman, David S. Goyer y el productor ejecutivo Allan Heinberg.

Netflix aún no ha anunciado una fecha de lanzamiento específica para la serie.