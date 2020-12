Peaky Blinders temporada 6: estreno y dónde verla

La quinta temporada concluía con Tommy Shelby al borde del suicidio. A lo largo de sus seis episodios poco menos que señalaban que ese era su destino, pero dudamos mucho de que ese vaya a ser el final para el personaje interpretado por Cillian Murphy.

Además, la sorprendente reaparición de Tom Hardy nos deja claro que ni siquiera un disparo en la cabeza garantizaría su muerte.

De hecho, Anthony Byrne, el director de esta temporada, destacó que lo que hemos visto no dejaba de ser la Parte uno de dos. Todo estaba encaminado en esa dirección y en la sexta temporada tocará darle una solución.

No nos olvidemos tampoco de lo hundido anímicamente que está Arthur o de que Polly ha decidido presentar su renuncia.

Lo que sí se sabe es que conoceremos a la familia de Gina, la mujer de Michael. Está por ver cuál será ese plan B al que hacía alusión, como también está en el aire la posibilidad de que su madre tenga el rostro de Julia Roberts. Su posible participación en la serie se filtró hace unos meses y Knight dio a entender que estaban en negociaciones con ella.

¿Cuándo se estrena la temporada 6 de Peaky Blinders?

La nueva temporada viene un tanto demorada debido al parate en la industria fílmica por la pandemia. Pero casi sin lugar a dudas se espera para este 2021.

De hecho, hace poco un anuncio despertó más el entusiasmo de los fans.

Se está especulando que Peaky Blinders está próximo a comenzar la filmación de la sexta temporada a principios de 2021, debido a que la agencia de talentos LB Casting Ltd, lanzó un anuncio a través del cual se encuentra en la búsqueda de actores para aparecer en un "drama de época de la BBC muy conocido".

Al parecer, en el mismo anuncio la agencia insinuó que la búsqueda de actores es "por orden de LB Casting", haciendo referencia a "por orden de Peaky Blinders", ya que la serie cita a tal agencia con frecuencia.

¿Dónde ver la nueva temporada de Peaky Blinders?

La sexta temporada, como las anteriores, estará disponible en Netflix en la Argentina.

Sin caer en opciones de dudosa -o nula- legalidad como son los sitios que suben contenidos para ver de forma gratuita, hay una alternativa válida.

Cabe destacar que esos sitios que ofrecen contenido de forma pirata pueden ser riesgosos para nuestros dispositivos, muchas veces tienen problemas con el audio o los subtítulos, y la imagen no siempre es buena.

Como alternativa si no tenemos Netflix, es acceder a los días de prueba de forma gratuita y maratonear la serie.

¿Qué personajes estarán en la temporada 6 de Peaky Blinders?

Todos los personajes principales de la serie que siguen con vida están confirmados para la sexta temporada. O sea que podemos esperar ver a Cillian Murphy (Tommy Shelby), Helen McCrory (Polly), Paul Anderson (Arthur), Sophie Rundle (Ada), Finn Cole (Michael), Sam Clafin (Mosley), Natasha O'Keeffe (Lizzie), Harry Kirton (Finn), Anya Taylor-Joy (Gina) -que tras el éxito como protagonista de "Gambito de dama" se espera que tenga un rol mucho mayor en esta nueva temporada- y Brian Gleeson (McCavern).

Probable pero no segura está la vuelta de Tom Hardy (Alfie), Annabelle Wallis (Grace) y Kate Phillips (Linda). Además, el creador Steven Knight confirmó el fichaje de Stephen Graham, pero no para dar vida a Al Capone, tal y como su rumoreó inicialmente. Mientras que se espera saber si finalmente Julia Roberts se sumará o no.