Netflix prepara su próxima gran apuesta con los Hermanos Russo y Millie Bobby Brown

Después de casi medio año de negociaciones, Netflix cerró un trato para la próxima película de gran presupuesto de Joe y Anthony Russo. El dúo, conocido por los superéxitos de Avengers: Infinity War y Avengers: Endgame, dirigirá The Electric State para el gigante del streaming, un movimiento que los reúne nuevamente con la compañía tras su actual proyecto, la película de acción The Grey May , que se estrena en julio.