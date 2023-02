Netflix prepara una película sobre una escandalosa entrevista al principe Andrew

image.png Gillian Anderson, Billie Piper, Rufus Sewell y Keeley Hawes.

"Scoop" es una adaptación del libro de McAlister "Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews", en el que detalla lo que sucedió detrás de escena de la entrevista, que es ampliamente reconocida como el último clavo en el ataúd del rol público de Andrew. Luego de su transmisión, en noviembre de 2019, se le prohibió efectivamente aparecer en eventos públicos con la realeza (excepto aquellos en los que podía aparecer en forma privada, como el funeral de su madre, la reina Isabel II en septiembre pasado), despojado de muchos de sus patrocinios y roles y se le prohibió usar el honorífico "Su Alteza Real".

El ganador del Emmy y del BAFTA Philip Martin (“The Crown”) dirigirá el proyecto, mientras que Hilary Salmon y Radford Neville producirán para The Lighthouse y Sanjay Singhal producirá para Voltage TV.

“La pista interna de las mujeres que irrumpieron en el establecimiento del Palacio de Buckingham para asegurar la primicia de la década que condujo a la catastrófica caída en desgracia del 'hijo favorito' de la Reina”, se lee en la sinopsis. “Desde sortear los vetos del Palacio, hasta llegar al círculo íntimo del Príncipe Andrew, las negociaciones de alto riesgo y la intensidad del ensayo, hasta la entrevista que te dejará boquiabierto”.

En la entrevista el príncipe trató de limpiar su nombre luego de su asociación con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein y las acusaciones de agresión sexual que había hecho contra él una de las víctimas de Epstein, Virginia Guiffre. (El caso se resolvió más tarde fuera de los tribunales).

En cambio, los espectadores británicos vieron con horror cómo el príncipe no expresó ningún remordimiento por su amistad con Epstein, que continuó incluso después de la condena del financiero, simpatía por las víctimas o una explicación adecuada de por qué continuó asociándose con él.

Según los informes, Emily Maitlis, ex colega de McAlister en "Newsnight", también está trabajando en una adaptación cinematográfica de la entrevista con Blueprint Pictures.