Primer adelanto de Blonde, la película sobre Marilyn Monroe que Netflix quiso censurar

“Las ambiciones de Andrew fueron muy claras desde el principio: presentar una versión de la vida de Marilyn Monroe a través de su lente”, dijo recientemente de Armas a Netflix Queue. “Quería que el mundo experimentara lo que realmente se siente no solo siendo Marilyn, sino también Norma Jeane. Descubrí que era la versión más atrevida, sin disculpas y feminista de su historia que jamás había visto”.

“Trabajamos en esta película durante horas, todos los días durante casi un año”, agregó de Armas. “Leí la novela de Joyce, estudié cientos de fotografías, videos, grabaciones de audio, películas, todo lo que pude conseguir. Cada escena está inspirada en una fotografía existente. Examinamos minuciosamente cada detalle de la foto y debatimos lo que estaba sucediendo en ella. La primera pregunta siempre era: '¿Qué estaba sintiendo Norma Jeane aquí?' Queríamos contar el lado humano de su historia. La fama es lo que convirtió a Marilyn en la persona más visible del mundo, pero también convirtió a Norma en la más invisible”.

Según los informes, la calificación para adultos de la película creó tensión entre Dominik y Netflix, pero el cineasta le dijo a ScreenDaily en febrero que "no tiene más que gratitud por Netflix", y señaló que el gigante del streaming apoyó el título incluso si tuvo algunos problemas con su contenido. Netflix “insistió” en traer a la editora de Hereditary y Tenet, Jennifer Lame, para “frenar los excesos de la película”. Dominik agregó que “Blonde es una película exigente. Si al público no le gusta, es problema del público. No es postularse para un cargo público”.

Hablando con Vulture en mayo, Dominik agregó sobre la película: "Hay algo en ella que ofende a todos".

Blonde se estrena a nivel mundial en Netflix el 23 de septiembre.