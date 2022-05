SuperNature el especial de Ricky Gervais para Netflix recibe críticas por sus chistes sobre personas trans

A cinco minutos de iniciado el especial Gervais reflexiona sobre las mujeres trans. “¡Oh, mujeres!”, comienza el actor y comediante. “No todas las mujeres, me refiero a las anticuadas. Las mujeres pasadas de moda, las que tienen útero. Esos malditos dinosaurios. Me encantan las mujeres nuevas. Son geniales, ¿no? Los nuevos que hemos estado viendo últimamente. Los de barba y pene. Son tan buenas como el oro, las amo. Y ahora las anticuados dicen: 'Oh, quieren usar nuestros baños'. '¿Por qué no deberían usar sus baños?' '¡Para damas!' ¡Son damas, mira sus pronombres! ¿Qué pasa con esta persona que no es una dama?' 'Bueno, su pene.' '¡Su pene, maldito fanático!' '¿Y si me viola?' '¿Y si ella te viola, maldita puta TERF?'”