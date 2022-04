Todas las películas y series que llegan a Netflix en mayo

Contenido local destacado

El marginal: Temporada 5 (4/5/2022)

En la temporada final, Miguel busca redimirse tras las rejas, Diosito afronta el mundo exterior, y un culto podría ser la ruina de Puente Viejo.

El fotógrafo y el cartero: El crimen de Cabezas (19/5/2022)

Cabezas Netflix Netflix

Un documental sobre el asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas que sacudió a Argentina y reveló un entramado de corrupción política y financiera.

Series

Are You The One?: El match perfecto - Temporada 6 (1/5/2022)

Veintidós románticos llegan a Nueva Orleans, donde encontrar la pareja perfecta y ganar un premio de un millón de dólares no será nada fácil.

The Circle: EE. UU. - Temporada 4 (4/5/2022 - 25/5/2022 episodios semanales)

Los jugadores de esta temporada son locuaces, turbios y secretamente famosos. Y ya lo saben: ¡todo vale cuando se trata de ganar!

Hermanas de sangre (5/5/2022)

Unidas por un secreto, las amigas Sarah y Kemi se ven obligadas a huir después de que el novio de Sarah desaparece durante su fiesta de compromiso.

El Pentavirato (5/5/2022)

Una sociedad secreta que ha influido en eventos globales durante siglos afronta una amenaza interna. ¿Podrá un periodista ayudarla y salvar al mundo?

Bienvenidos a Edén (6/5/2022)

Un grupo de jóvenes asiste a una exclusiva fiesta en una isla remota. Pero lo que allí les espera está lejos de ser paradisíaco.

El sonido de la magia (6/5/2022)

Un mago que vive en un parque de diversiones abandonado hace desaparecer los problemas de una adolescente desencantada de la vida y le devuelve la esperanza.

Workin' Moms: Temporada 6 (10/5/2022)

¡¿Equilibrio entre el trabajo y la vida personal?! ¿Qué es eso? Kate, Anne, Jenny, Sloane y Val lidian con grandes problemas en la oficina y en casa.

42 días en la oscuridad (11/5/2022)

En medio de una tormenta mediática y de la investigación policial, una mujer lidera la búsqueda de su hermana desaparecida. Inspirada en un caso real.

El abogado del Lincoln (13/5/2022)

En esta serie basada en las exitosas novelas de Michael Connelly, un idealista iconoclasta ejerce la abogacía desde el asiento trasero de su Lincoln.

Love, Death & Robots (20/5/2022)

Mundos extraños y delicias violentas son solo una parte de esta antología animada para adultos de Tim Miller y David Fincher ganadora del Emmy.

Bling Empire (13/5/2022)

Nuevos amores, nuevas amistades y nuevos dramas forman parte de la deslumbrante vida social de este grupo de millonarios asiáticos de Los Ángeles.

Nuevas alturas (13/5/2022)

Cuando hereda la problemática granja de su difunto padre, el consultor de negocios Michi Wyss debe lidiar con su pasado rural y el futuro de su familia.

¿Quién mató a Sara?: Temporada 3 (18/5/2022)

En la temporada final, enemigos se convierten en aliados y Álex obtiene respuesta a la pregunta que lo ha atormentado por años: ¿qué sucedió con Sara?

Amor en el espectro: EE. UU. (18/5/2022)

En esta tierna serie documental, un grupo de personas dentro del espectro del autismo buscan el amor y navegan el mundo de las citas y las relaciones.

Entrevías (20/5/2022)

Un veterano de guerra, molesto con los maleantes y comerciantes de drogas que invaden su vecindario, se propone reformar a su descarrilada nieta adolescente.

Somebody Feed Phil (25/5/2022)

En esta nueva temporada, Phil Rosenthal, el creador de «Raymond», viaja por el mundo para apreciar la cultura y la gastronomía de cada lugar.

Insiders (19/5/2022 -26/5/2022)

Diez nuevos candidatos se presentan para participar en un reality, pero no saben que las cámaras ya están filmando. Comienza la diversión en 3, 2, 1...

Stranger Things: Temporada 4 (27/5/2022)

Stranger Things 4 Netflix

La oscuridad regresa a Hawkins justo para el receso de primavera, con una fresca dosis de terror, recuerdos perturbadores y la amenaza de una guerra.

Películas

21: Blackjack (1/5/2022)

Un grupo de estudiantes brillantes entrenados para contar cartas llegan a Las Vegas con una misión: tomar por sorpresa a los casinos y ganar millones.

Te juro que yo no fui (1/5/2022)

En Cancún, un músico casado se involucra con una bella mujer española, a quien persiguen un par de ladrones que quieren su valioso diamante.

Cruzando la línea (2/5/2022)

Un devoto trabajador social intenta a ayudar a una madre necesitada cuando su esposo abusivo involucra a toda la familia en un peligroso plan criminal.

Marmaduke (6/5/2022)

El travieso Marmaduke tiene un gran corazón, pero siempre se mete en problemas. ¿Podrá brillar en el ostentoso mundo de las exposiciones caninas?

Incompatibles 2 (6/5/2022)

Diez años después, dos policías incompatibles se reúnen para investigar un asesinato en un pueblo francés que esconde una gran conspiración.

Jackass 4.5 (20/5/2022)

Estas atrevidas e inéditas imágenes revelan cómo se filmaron las locas hazañas de una de las entregas de la franquicia «Jackass».

Cuarentones (4/5/2022)

Al enterarse de una verdad amarga, un chef participa con su mejor amigo en una competencia culinaria en Cancún para devolverle la sazón a su vida.

El arma del engaño (11/5/2022)

Dos oficiales de inteligencia británicos idean un plan para engañar a los nazis y cambiar el curso de la Segunda Guerra. Basada en una historia real.

El año de mi graduación (13/5/2022)

Una acrobacia fallida le provocó un coma durante 20 años. Con 37, acaba de despertar y está lista para vivir su sueño: ser la reina del baile escolar.

Servidor del pueblo 2 (16/5/2022)

El presidente y el ex primer ministro intentan estabilizar la economía y poner un freno a los oligarcas que pretenden manejar los hilos por detrás.

The Perfect Family (18/5/2022)

Al principio, Lucía se siente desconcertada por la familia ecléctica de la novia de su hijo. Ni se imagina el impacto que tendrá en su formal vida.

Instinto peligroso (18/5/2022)

Para investigar el misterio tras la muerte de su hermano, un hombre en libertad condicional se muda a una isla donde debe afrontar su oscuro pasado.

Un maridaje perfecto (19/5/2022)

Para ganarse a una clienta importante, una ejecutiva vinícola trabaja en un criadero de ovejas, donde cruza flechazos con un tosco lugareño.

A la mierda el amor... otra vez (20/5/2022)

Triángulos amorosos y dudas ponen a prueba las relaciones: Lisa enfrenta una decisión difícil, Jack vive una crisis y Bo se cuestiona su matrimonio.

Que tengas buen viaje (23/5/2022)

Un excapitán del ejército viaja a Dalyan para evitar que la mujer que su amigo ama se case con otro, pero el trauma de la guerra empaña su viaje.

Una voz contra el poder (24/5/2022)

Un pequeño agricultor se enfrenta a una enorme corporación agroindustrial que lo acusa de usar sus semillas patentadas.

El colgante de Isla Larva (25/5/2022)

Un malvado y travieso gato atrapa a Amarillo, y Rojo sale a toda velocidad (y a todo volumen) a rescatarlo.

La batalla de Kamdesh (29/5/2022)

Un pequeño grupo de soldados estadounidenses en una remota base en Afganistán debe defenderse de un brutal ataque talibán.

Documentales y especiales

Accidente nuclear (4/5/2022)

Gente conocedora del tema relata los eventos, las controversias y el impacto del accidente en la planta nuclear Three Mile Island en Pensilvania.

Animales bebés (5/5/2022)

Sigue las aventuras de leones, elefantes, pingüinos, pangolines bebés y otros animalitos mientras exploran los altibajos de la vida silvestre.

Nuestro padre (11/5/2022)

Our Father.webp

Después de hacerse un test de ADN, una mujer descubre un impactante ardid que involucra a un popular doctor especialista en fertilidad.

Ciberinfierno: La investigación que destapó el horror (18/5/2022)

En una red de salas de chat anónima, los delitos sexuales eran frecuentes. La caza para atrapar a sus operadores requirió agallas y tenacidad.

La palabra con G según Adam Conover (19/5/2022)

Lo queramos o no, el Gobierno juega un papel enorme en nuestras vidas. Adam Conover explora sus triunfos, sus fracasos y cómo podríamos cambiarlo.

Niños y familia

Barbie in Rock 'N Royals (1/5/2022)

Cuando la princesa Courtney intercambia roles con la famosa roquera Erika, pronto descubren un mundo diferente... ¡y la magia de la amistad!

Monster High: Monstruo York (1/5/2022)

Cleo y sus mejores amigas llegan a la ciudad para asistir a una gala de celebración de un cometa mágico. Pero la malvada Nefera tiene otros planes.

Barbie en una aventura de sirenas 2 (1/5/2022)

Con ayuda de sus amigos submarinos, la surfista y sirena Merliah debe detener a la malvada sirena Eris, que está decidida a gobernar Oceana.

Barbie y las zapatillas mágicas (1/5/2022)

En esta aventura, Barbie es Kristyn, una bailarina que halla un mágico par de zapatos que la llevan a un mundo donde los sueños se hacen realidad.

Barbie - El secreto de las hadas (1/5/2022)

Las hadas demoníacas capturan a Ken y se lo llevan lejos, y Barbie y Raquelle viajan al fastuoso mundo de las hadas para salvarlo.

Octonautas: Misión en la Tierra - Temporada 2 (2/5/2022)

El Capitán Polar, Kwazii y el equipo descubren nuevos entornos y protegen a más criaturas en sus misiones por todos los rincones del planeta.

Sailor Moon S (18/5/2022)

Las Sailor Moon Guardians vuelven a sus vidas normales como estudiantes. Sin embargo, Rei pronto tiene un sueño que presagia una nueva amenaza.

Un jefe en pañales: De vuelta en la cuna (19/5/2022)

Ted Templeton Jr. adulto usa la fórmula mágica de Tina para volver a ser bebé. Pero el regreso a Bebé-Corp no es un juego de niños.

My Little Pony: Deja tu marca (26/5/2022)

Cuando Zipp se da cuenta de que el poder de los cristales está desapareciendo, se embarca en la misión de descubrir qué es lo que sucede.

Un mar de amor (30/5/2022)

Bruda y sus amigos animales disfrutan de miniaventuras en el océano y descubren que cada día tiene momentos llenos de magia.

Anime

Vampire in the Garden (16/5/2022)

A pesar de ser enemigas, una chica humana y una reina vampira buscan el paraíso en el que tiempo atrás coexistieron en paz humanos y vampiros.

One Piece: Nuevos Episodios (22/5/2022)

Al terminar la batalla por el control de Alabasta, Luffy y los piratas de Sombrero de Paja desembarcan para vivir más aventuras peligrosas.

Games

Townsmen - A Kingdom Rebuilt (Próximamente)

Construir una ciudad medieval, tomar decisiones financieras y hacer lo imposible para mantener la alegría del pueblo. ¿Quién iba a imaginar que reinar sería tan difícil?

Dragon Up (Próximamente)

Cría y colecciona dragones de todo tipo y ayúdalos a recuperar su magia en este juego incremental de aventuras con una hermosa animación.

Moonlighter (Próximamente)

De día, se encarga de una tienda en un pueblito soñado. De noche, explora calabozos, mata monstruos y desvela misterios en esta aventura con lo mejor de ambos mundos.

Exploding Kittens - The Game (Próximamente)

Trae la menta gatuna. Juega tus cartas y haz todo lo que esté en tus manos para esquivar —o desactivar a los felinos letales. Si no, ¡estallará la dinamita!