Niall Horan vuelve a Argentina: dónde y cuándo conseguir las entradas para ver al ex One Direction

Heartbreak Weather, el predecesor de The Show, salió justo antes de la pandemia, por lo que el gran tour mundial que tenía planeado tuvo que posponerse. Inicialmente frustrado por no poder salir a cantar sus canciones con los fans, Niall encontró en esa situación de aislamiento una ventana de tiempo ideal para una exploración introspectiva y mucho trabajo de composición –mayormente en un piano, ya que sus guitarras quedaron varadas en un depósito– que hoy se materializó en The Show, su álbum más profundo a la fecha.

2024 lo encuentra concretando el sueño de esa gran gira mundial, pero con otro disco muy importante en su carrera bajo el brazo, de modo que será la primera vez que suenen en vivo en Argentina los materiales de ambos trabajos. De voz aterciopelada, Niall Horan siempre le aportó ese elemento cálido y crudo a One Direction, y eso queda en claro escuchando las entrañables canciones que ha lanzado en su carrera solista, que incluye hits como “This Town”, “Slow Hands” y “Heaven”, así como cada vez que se sube a un escenario.

Con The Show, Niall elevó la apuesta. Entrando en los 30, lanzó un disco más maduro, lejos de sus días de músico adolescente, con un sonido propio cada vez más pulido. Para este disco, colaboró con los productores John Ryan y Joel Little, quienes también colaboraron con su ex compañero de banda Harry Styles en Harry’s House. En The Show convergen nuevas inspiraciones, por ejemplo en la ochentosa “Meltdown”, aunque también encontramos esa simpleza de guitarra y voz que tan bien le sale en una balada poderosa como lo es “You Could Start a Cult”.

El show que lo encontrará con sus miles de fans en Argentina al fin será sin dudas una noche inolvidable, estrenando todo su material más nuevo y repasando muchas de las canciones que lo trajeron hasta acá.